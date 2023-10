Quentin Tarantino fa visita all'esercito israeliano e agli abitanti delle zone colpite da Hamas

Quentin Tarantino è stato fotografato insieme ad alcuni membri dell'esercito israeliano a cui ha fatto visita.

L'account Israel War Room ha infatti pubblicato l'immagine spiegando che che il filmmaker è andato in una base situata nell'area sud di Israele per migliorare il morale delle truppe.

Il sostegno offerto dal regista

Stand With Us, un'organizzazione non profit israeliana, ha poi pubblicato un altro scatto del regista insieme a un fan e mentre cammina per strada.

La didascalia spiega: "Un momento luminoso durante un periodo buio: il leggendario filmmaker Quentin Tarantino ha dimostrato la sua solidarietà al popolo israeliano facendo una visita a sorpresa a sud di Israele, area completamente devastata dalla guerra del terrore di Hamas attualmente in corso. Lì ha fatto un tour delle basi militari e ha trascorso tempo con i militari e gli abitanti, dando il via a selfie e video. Che modo meraviglioso per dimostrare il proprio sostegno".

Il regista, dopo il matrimonio con la cantante israeliana Daniella Pick, trascorre molto tempo proprio a Israele e non è quindi inaspettato il suo sostegno durante queste giornate così difficili.