Quentin Tarantino spiega perché ha chiamato suo figlio Leo

In molti se lo sono chiesti, ma Quentin Tarantino ha smentito tutti: non ha chiamato suo figlio Leo per rendere omaggio a Leonardo DiCaprio: il regista ha spiegato l'origine del nome.

Era facile pensare che Quentin Tarantino e sua moglie Daniela Pick avessero potuto chiamare il loro figlio Leo per rendere un omaggio a Leonardo DiCaprio. Ma non è così: il regista smentisce le voci e spiega le vere motivazioni che l'hanno portato a scegliere questo nome.

Cannes 2019: Quentin Tarantino intervistato sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Quentin Tarantino ha chiacchierato con Jimmy Kimmel durante il suo talk show, parlando di Tel Aviv, del primo libro del regista che uscirà a breve anche in Italia, C'era una volta a Hollywood, e del figlio che lui e Daniela hanno avuto nel 2020. A tal proposito, il presentatore non ha potuto fare a meno di chiedergli quello che in molti hanno pensato: hanno chiamato il figlio "Leo" ispirandosi a Leonardo DiCaprio?

Per quanto Tarantino apprezzi l'attore, ha detto: "no. Anzi, per un momento non avremmo voluto chiamarlo così perché temevamo appunto che la gente avrebbe potuto pensarlo." "Insomma, è facile intuire perché la gente avrebbe potuto pensarlo", ha continuato Quentin. "Ma no. Non ci siamo ispirati a Leonardo DiCaprio. Non che ci sarebbe qualcosa di sbagliato in questo, ma semplicemente non è per questo che l'abbiamo chiamato così. In realtà l'origine di questo nome proviene dal nonno di mia moglie, ma soprattutto mi piace pensare che sia perché nei nostri cuori, nostro figlio sia il nostro leoncino. Subito l'abbiamo sentito come il nostro leone, è così che ce lo siamo immaginati".

Tarantino e Danielle Pick, figlia del cantautore israeliano Tzvika Pick, si sono incontrati per la prima volta nel 2009, mentre il regista era in Israele per promuovere il suo film Bastardi senza gloria. La coppia si è fidanzata a giugno 2017 e si è sposata a novembre 2018, durante un'intima cerimonia a Los Angeles. Il loro primo figlio, il piccolo "Leone", è nato il 22 febbraio 2020.