Quentin Tarantino svela la sfida nello scrivere il suo villain più memorabile

Quentin Tarantino ha creato tanti personaggi davvero unici, ma c'è un memorabile villain che è rimasto nel cuore degli spettatori, nato in modo davvero speciale. si tratta di Hans Landa, ufficiale poliglotta interpretato da Christoph Waltz in Bastardi senza gloria.

Christoph Waltz in una scena del film Bastardi senza gloria

Il ruolo di Hans Landa ha fruttato a Christoph Waltz il premio come miglior interprete maschile a Cannes e il premio Oscar come miglior attore non protagonista. Il personaggio presentava sfide notevoli non solo in fase di interpretazioni, ma anche di scrittura, come conferma Quentin Tarantino:

"Nell'istante esatto che entra in scena, la domina. Questo personaggio è stata una sfida interessante, visto che non è solo un cattivo, non è solo un nazista, ma è un nazista noto come il Cacciatore di Ebrei, che stana gli Ebrei e li manda nei campi di concentramento, così quando compare verso la fine del film cercando di capire cosa stiano facendo i Bastardi, il pubblico lo vuole."

"Non fanno il tifo per lui" specifica il regista "ma è un fottuto film, e se lo capisce sarà un film più eccitante! Non vuoi che ti deluda. Abbiamo stabilito che conosce i segreti di tutti, quindi deve conoscere anche i loro. Se lo fa, il climax sarà più eccitante".

Per Tarantino, scrivere un personaggio che ispira il pubblico a desiderare che faccia cose cattive è una vera e propria sfida ed è questo ciò che rende Hans Landa speciale rispetto ad altri villain dell universo tarantiniano quali Bill (David Carradine) di Kill Bill e Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) di Django Unchained.