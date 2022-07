Quentin Tarantino rivela il titolo del primo film che ha mostrato a suo figlio: "Ne ha visto solo uno"

Quentin Tarantino, durante un'intervista di Empire, ha parlato dei suoi figli, un bambino di due anni e un neonato di appena un mese, entrambi avuti con sua moglie Daniella Pick, e del primo film che ha recentemente mostrato al suo primogenito.

Tarantino, notoriamente, non ha mai frequentato la scuola di cinema e su sua stessa ammissione ha ricevuto tutta l'educazione cinematografica di cui aveva bisogno lavorando come impiegato in un video-store, dove ha studiato svariati film all'infinito. Con il passare degli anni non è diventato soltanto uno dei registi più famosi dei nostri tempi, ma anche uno dei più grandi cinefili di sempre.

Tenendo presente la vera e propria venerazione del celebre regista per il cinema, molti pensavano che avrebbe scelto con molta attenzione il primo film da mostrare a suo figlio... oggi scopriamo che non è affatto così e che la prima pellicola che ha mostrato al suo bambino è stata Cattivissimo me 2.

"Mio figlio è piuttosto piccolo, quindi ha visto solo un film per adesso. Stavo facendo zapping quando in televisione appare quello che credevo che fosse un cartone animato dei Minions... poi mi rendo conto che è Cattivissimo me parte 2", ha spiegato Quentin Tarantino. "Mio figlio sembrava interessato ai titoli di testa, quindi mi son detto: 'Ok, immagino che stasera guarderemo Cattivissimo me parte 2.'"