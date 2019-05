Quentin Tarantino: "Io regista del prossimo Star Trek? Ci sono buone possibilità"

Quentin Tarantino regista di Star Trek? Pare proprio di si. In una lunga intervista apparsa su SlashFilm l'autore di Pulp Fiction ha, infatti, fatto capire chiaramente che ciò che fino ad ora sembrava un rumor piuttosto vago sia invece qualcosa di molto di più concreto, con tanto di sceneggiatura già bella e pronta.

La Paramount, d'altronde, vorrebbe portare avanti la produzione con tutte le sue forze, nonostante il fallimento delle trattative con Chris Pine. Quello di Quentin Tarantino è un nome estremamente gradito per rilanciare la saga fantascientifica nel migliore dei modi. "È una possibilità piuttosto grossa. - così ha dichiarato il regista al giornalista Chris Evangelista - Non ho parlato con i ragazzi per un bel po' perché ero impegnato con il mio film. Ma abbiamo parlato di una storia e di una sceneggiatura. Lo script è già stato scritto e, quando rimetterò la testa fuori come Punxsutawney Phil, dopo C'era una volta a Hollywood, riprenderemo nuovamente a discuterne". Come sappiano, il progetto di Tarantino si basa su una storia originale pensata dal regista stesso. Mark L. Smith, Lindsey Beer, Megan Amram e Drew Pearce hanno poi lavorato al progetto in una writer's room, prima che la Paramount ingaggiasse ufficialmente proprio Smith per scrivere la sceneggiatura.

Una scena di Star Trek (2009)

In passato sulla presenza di Tarantino a bordo dell'Enterprise erano stati espressi pareri entusiasti anche da chi fa parte del mondo di Star Trek da tempo, come Jonathan Frakes, che è stato interprete del comandante William Riker in The Next Generation e poi regista di diversi film ed episodi legati al franchise, e Zachary Quinto. Entrambi sperano di poter lavorare finalmente con lui e che tutto vada in porto nel migliore dei modi. O per dirla come Spock augurando al nuovo film "Lunga vita e prosperità".