Quentin Tarantino: "Avrei voluto dirigere Battle Royale prima che Hunger Games rovinasse tutto"

Il sogno di Quentin Tarantino? Dirigere Battle Royale prima dell'arrivo del franchise Hunger Games che, a suo parere, ha rovinato tutto facendo deviare la direzione intrapresa dal genere.

Quentin Tarantino ha confessato durante il Jimmy Kimmel Live! che avrebbe voluto tanto dirigere l'action giapponese del 2001 Battle Royale, che è stato fonte di ispirazione diretta per l'autrice della saga di Hunger Games Suzanne Collins.

Battle Royale, diretto da Kinji Fukasaku e basato sul romanzo di Kōshun Takami, segue un gruppo di studenti costretti a combattere fino alla morte in un mondo distopico..

"Sono un grande fan del film giapponese Battle Royale, su cui è basato Hunger Games", ha spiegato Tarantino. "Beh, Hunger Games l'ha distrutto. Sarebbe stato fantastico dirigere Battle Royale".

Tarantino ha reso omaggio a Battle Royale ingaggiando la star Chiaki Kuriyama in Kill Bill: Volume 1 nei panni della studentessa Gogo Yubari. In attesa dell'arrivo del preannunciato prequel, Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Quentin Tarantino si prepara a dirigere il suo decimo e ultimo film, di cui ancora non sappiamo assolutamente niente.