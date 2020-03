Quentin Tarantino: online le sue recensioni dei classici del cinema

Quentin Tarantino, nelle ultime settimane, ha pubblicato online alcune recensioni di alcuni film classici della storia del cinema sfruttando il sito del New Beverly Cinema di Los Angeles.

La scoperta ha attirato l'attenzione dei fan al punto tale che attualmente risulta impossibile accedere al sito internet e visualizzare i contenuti ideati dal regista senza errori.

Il filmmaker, che recentemente ha portato nelle sale il film C'era una volta a... Hollywood, si è infatti messo alla prova condividendo la propria opinione riguardando alcuni titoli del passato come il taiwanese Fatal Needles vs. Fatal Fists del 1978 o l'adattamento di Daisy Miller di Peter Bodganovich, senza dimenticare Bersagli che è arrivato nel 1968.

Gli articoli scritti da Quentin Tarantino, di cui è visualizzabile una copia online nel caso in cui il sito del cinema New Beverly non fosse accessibile, offrono inoltre molti dettagli riguardanti la realizzazione dei film, regalando ai fan la possibilità di approfondire la propria conoscenza nei confronti delle opere.

Il regista, in questo periodo, si è allontanato temporaneamente dal mondo del cinema per occuparsi della famiglia, prima di decidere quale sarà il suo ultimo film. Quentin Tarantino aveva dichiarato: "Penso che sia arrivato il terzo atto della mia vita e sia il momento di occcuparmi maggiormente di questioni letterarie, aspetto positivo essendo da poco padre e marito".