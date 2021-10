Quentin Tarantino: "Non ho mai picchiato Bob Dylan, era lui che picchiava me"

In occasione del premio alla carriera che gli verrà consegnato dalla Festa del Cinema di Roma, la trasferta italiana di Quentin Tarantino ha condotto il regista ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3. Il cineasta è stato protagonista di una simpatica chiacchierata in cui ha parlato di cinema, del suo rapporto coi film Disney e del combattimento con Bob Dylan.

Di fronte alla domanda di Fabio Fazio se si siano realmente sfidati su un ring, Quentin Tarantino è esploso in una risata e si è affrettato a specificare:

"Non ci siamo mai picchiati sul serio, Bob Dylan non è un grande lottatore. La verità è che andavo ad allenarmi in una palestra che era di proprietà di Bob Dylan. Ogni tanto anche lui veniva ad allenarsi e il mio istruttore mi ha proposto di fargli da sparring partner. Era lui che pestava me, io dovevo solo prendere i colpi, ma quando non era nella posizione giusta qualche pugno gliel'ho dato anche io".

Quentin Tarantino e le sue origini italiane: ecco di dov'è la sua famiglia

La clip con l'intervista a Quentin Tarantino a Che tempo che fa è disponibile sul sito www.raiplay.it.