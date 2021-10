Quentin Tarantino e le sue origini italiane: ecco di dov'è la sua famiglia

Quentin Tarantino è nato a Knoxville, nel Tennessee, da Tony Tarantino, un pilota d'aereo e attore statunitense di origini italiane, e Connie McHugh, un'infermiera statunitense di origini irlandesi e inglesi, rimasta incinta del futuro cineasta all'età di sedici anni.

C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino e Brad Pitt al photocall di Cannes 2019

Nelle vene di Quentin, di conseguenza, scorre sangue irlandese, inglese e napoletano: è proprio grazie al padre che il grande cineasta è per metà meridionale, visto che Tony è nato nel 1940 a New York da Elizabeth Jean e Dominic James Tarantino: sia la nonna che il nonno paterno sono di origini campane, la prima infatti era di Portici mentre il secondo era un pescatore di Castellammare di Stabia.

La vita del padre di Quentin sembra uscita da un film del regista statunitense: Tony è un pilota di aerei, cintura nera di karate, ballerino, arciere, addestratore di cavalli, attore, produttore, regista e sceneggiatore. Un personaggio peculiare che, purtroppo, non ha mai avuto un buon rapporto con il figlio, considerando che ha abbandonato Quentin e la madre prima che lui nascesse.

Friedkin Uncut - Un diavolo di regista: Quentin Tarantino in un'immagine del documentario

L'allora ventunenne Tony Tarantino e la sedicenne Connie si separarono già nel 1962, mentre la ragazza era incinta. A crescere Quentin, dunque, fu il musicista Curt Zastoupil, col quale la madre si sposò quando il bambino aveva appena due anni.

Lo stesso Tony, a proposito di Quentin Tarantino e delle sue origini, ha dichiarato: "I miei nonni partirono per l'America rispettivamente da Napoli e da Castellammare di Stabia, le nostre origini sono certe. Sono tremendamente orgoglioso di mio figlio, lo adoro. Anzi, posso dire che gioisco molto più per i suoi successi che per i miei. Mi dispiace che tra di noi vi sia più che altro una frequentazione a distanza, dovuta anche ai ritmi frenetici delle rispettive vite professionali".