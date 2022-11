Quentin Tarantino svela il "peggior film mai realizzato" (secondo lui)

Il nuovo libro di Quentin Tarantino, Cinema Speculation, sta fornendo continuo materiale su cui discutere, viste le opinioni tranchant del regista californiano che, in un capitolo, si scaglia contro quello che ritiene il peggior film mai realizzato.

La discussione controversa si colloca nel capitolo dedicato ai 'film più importanti degli anni '70', era formativa del Tarantino cinefilo e regista. Uno dei passaggi coinvolge due film del regista americano Robert Altman, mostro sacro della cinefilia. Tarantino, però, non risparmia critiche ad Altman scrivendo: "Anche gli uccelli uccidono è uno dei peggiori film tra quelli che presentano il marchio di uno studio, ed è risaputo che Altman ha realizzato anche Quintet per uno studio".

Anche gli uccelli uccidono, uscito nel 1970, è una commedia nera satirica su un emarginato che sogna di prendere il volo. Il suo misterioso angelo custode lo guida nel suo viaggio. Quintet è, invece, un film di fantascienza che parla di sopravvissuti in una terra desolata ghiacciata che lottano per la sopravvivenza. Tarantino descrive quest'ultimo come "semplicemente terribile, noioso e inutile".

All'epoca la critica aveva già stroncato abbondantemente i due film in questione, ma Tarantino non usa mezzi termini nel definire Anche gli uccelli uccidono "l'equivalente cinematografico di un uccello che ti caga in testa".