Quentin Tarantino e sua moglie aspettano il loro primo figlio

Quentin Tarantino e sua moglie, l'attrice e cantante Daniella Pick, aspettano il loro primo figlio, secondo quanto dichiarato a The Hollywood Reporter dal rappresentante del regista di C'era una volta a... Hollywood.

Quentin Tarantino aveva accennato le sue speranze di formare una famiglia durante un'apparizione in The Tonight Show di Jimmy Fallon il mese scorso e a quanto pare si è dato da fare per realizzarle: "Non sto dicendo che sparirò come JD Salinger... Mi sono appena sposato. Voglio avere figli."

Il regista, 56 anni, e Daniella Pick, 35 anni, sono sposati dal 2018, dopo anni dal loro incontro nel 2009. Il regista premio Oscar ha incontrato Daniella, figlia del cantautore e cantautore israeliano Tzvika Pick, durante il suo tour stampa per Bastardi senza gloria.

La coppia si è fidanzata a giugno 2017, dopo essersi frequentata per circa un anno. Secondo la rivista People, la festa di fidanzamento della coppia è stata una reuniuon del cast di Pulp Fiction, con un elenco di ospiti tra cui Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman.

Il matrimonio è stato il primo di Quentin Tarantino, dopo numerose relazioni e proprio nel 2009, poco prima di conoscere la futura moglie, il regista aveva dichiarato la sua ostilità per il matrimonio: "Quando sto facendo un film, non sto facendo nient'altro. Tutto riguarda il film. Non ho una moglie. Non ho figli. Nulla può ostacolarmi"

Ora, invece, tutto è cambiato e non resta che augurargli tanta felicità con il suo futuro pargoletto!

Nel frattempo i fan del regista stanno facendo il conto alla rovescia per l'uscita di C'era una volta a... Hollywood, che arriverà nelle sale italiane il 19 settembre. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.