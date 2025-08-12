Quentin Tarantino, il mistero sul decimo film: le riprese partiranno davvero quest’anno?

Tra voci di un set imminente e fonti che smentiscono, resta l'incertezza sul futuro progetto di addio del regista di Pulp Fiction e C'era una volta a... Hollywood.

Negli ultimi giorni, la rete si è infiammata con la notizia che Quentin Tarantino avrebbe iniziato a girare il suo decimo e ultimo film entro dicembre, con un cast stellare composto da Brad Pitt, Uma Thurman e John Travolta. L'indiscrezione, apparsa su Production List, parlava anche del coinvolgimento di Robert Richardson come direttore della fotografia.

Tuttavia, fonti attendibili vicine al regista hanno ridimensionato l'entusiasmo: al momento, la sceneggiatura non sarebbe nemmeno completata, e non ci sono piani per riprese entro la fine dell'anno.

L'annuncio ha rapidamente conquistato i social e attirato l'attenzione dei media, ma secondo chi conosce da vicino Tarantino, il progetto è ancora lontano dall'essere definito. Alcuni sostengono che il regista non abbia neppure iniziato a scrivere la sceneggiatura, rendendo improbabile qualsiasi lavorazione a breve termine.

Il film di Brad Pitt passato a David Fincher e gli altri progetti

Questa ondata di voci è arrivata mentre David Fincher sta girando con Brad Pitt Le avventure di Cliff Booth, un progetto nato da una sceneggiatura di Tarantino, venduta a Netflix per 20 milioni di dollari. Il regista di Pulp Fiction avrebbe deciso di non dirigerlo personalmente perché, a suo avviso, non abbastanza significativo per diventare il suo film di addio.

C'era una volta a... Hollywood: Leonardo DiCaprio sul set con Quentin Tarantino

Nonostante la fama di autore che dirige solo le proprie storie, Tarantino in passato ha scritto per altri registi, come in Una vita al massimo e Dal tramonto all'alba. Il legame con Fincher è stato favorito anche dall'ammirazione per The Killer, che Tarantino ha definito un capolavoro. Nel frattempo, sembra che il regista stia dedicando energie a un'opera teatrale e a progetti letterari, continuando a curare retrospettive e proiezioni speciali al New Beverly Cinema.

Quando tornerà dietro la macchina da presa? Per ora resta un mistero. Di certo, i fan dovranno armarsi di pazienza: il decimo film di Quentin Tarantino non è ancora pronto a prendere vita, e l'uscita sembra ancora lontana.