Quentin Tarantino: "L'Orca assassina sarebbe potuto essere più bello de Lo Squalo"

Non dovrebbero stupire le parole di Quentin Tarantino: con un buon regista e la sceneggiatura giusta, qualsiasi film sarebbe degno di nota. E per spiegare il concetto, ha confrontato il celebre Lo Squalo con il meno celebre film L'Orca assassina. Che, vi ricordiamo, è stato prodotto da Dino De Laurentiis.

Cannes 2007: Quentin Tarantino presenta Grindhouse - A prova di morte

Questo confronto tra film dell'orrore ambientati negli oceani viene da un'intervista fatta al Jimmy Kimmel Live: Quentin Tarantino ha avuto modo, durante lo show, di parlare del suo primo romanzo "Once Upon a Time in Hollywood: A Novel", che dovrebbe uscire anche in Italia per la casa editrice La Nave di Teseo.

Essendo il testo essenzialmente la trama originale del suo omonimo film, Tarantino ha avuto modo di descrivere il processo che l'ha portato dalla idealizzazione della sceneggiatura fino alla realizzazione della pellicola. Perché, a quanto ha dichiarato il regista: "a volte i film sarebbero diversi se si dovessero basare sulla bozza originale della sceneggiatura".

"Durante la produzione ci sono film che hanno subito modifiche nella sceneggiatura e ne hanno compromesso la qualità", ha detto Quentin. "Facciamo l'esempio del film L'orca assassina. La trama si è ispirata all'omonimo romanzo di Arthur Herzog. Ed era fantastica. Tu vedevi una storia che evolveva in un modo, poi i personaggi rimescolavano le carte in tavola, i personaggi erano caratterizzati bene, l'ambientazione terrificante, ricca."

"Ma se confrontassimo L'orca assassina con Lo squalo, be' direi che quest'ultimo è di gran lunga migliore", ha continuato Quentin. "Ma... l'Orca è un ottimo film e posso dire che la sceneggiatura originale, ovvero il testo di Arthur Herzog, era di gran lunga migliore della sceneggiatura a cui si ispira Lo Squalo, cioé l'omonimo romanzo di Peter Benchley".

Tarantino ha anche evidenziato come il suo romanzo sia ricco di riferimenti ad altri romanzi ispirati a pellicole, tra cui il libro che ha ispirato Serpico, interpretato da Al Pacino. Questo perché:

"Il retro dei tascabili dell'epoca che descrivo, aveva sempre circa quattro pagine in cui comparivano solo annunci su altri romanzi", ha motivato Tarantino.