Quentin Tarantino svela i suoi 5 film preferiti sulla boxe

Mettendo insieme due delle sue più grandi passioni, Quentin Tarantino rivela i suoi 5 film sulla boxe preferiti in assoluto. Il regista è un fan storico del pugilato, che si può ritrovare in molti aspetti anche nei suoi film. Il misto tra violenza, coreografia e pathos è infatti un marchio di fabbrica di Tarantino, che ora mette a disposizione i suoi film del cuore per farci una cultura in materia.

Come riportato da Boxingscene.com, Tarantino ha fatto una lista con 5 dei suoi film preferiti sul pugilato. Come primo titolo troviamo l'immancabile Rocky, interpretato da Silvester Stallone nel ruolo che l'ha lanciato definitivamente a Hollywood: "La storia del cinema mixa gli elementi necessari per piacere a più pubblico possibile. L'uomo di umili origini che ottiene fama grazie a un cuore puro, la storia d'amore dietro alla sua ascesa in un finale super emozionale. E l'azione in un combattimento degno dei migliori eventi di boxe nella storia."

Sylvester Stallone in Rocky

Nella lista compare anche Million Dollar Baby di Clint Eastwood, che Tarantino cita per il grande lavoro fatto da Hilary Swank e Morgan Freeman, così come per la sua carica emotiva forte e controversa. Parlando di The Fighter, il regista loda la performance di Christian Bale e ricorda come la storia sia ispirata a fatti realmente accaduti. Arriva poi il turno di Ron Howard con Cinderella man - Una ragione per lottare, di nuovo tratto da una storia vere e altrettanto emozionante, nonostante il film non abbia ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica.

Per concludere la sua lista dei 5 film sulla boxe preferiti da Quentin Tarantino, si torna ai grandi classici, mantenendo la fascinazione per le storie di personaggi realmente esistiti. Il regista cita infatti Toro scatenato, con Robert de Niro nei panni di Jake LaMotta e lo definisce "sicuramente il miglior film sullo sport mai realizzato".