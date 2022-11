Quentin Tarantino ha rivelato il film Marvel che gli piacerebbe girare

Quentin Tarantino ha più volte dichiarato di non essere minimamente interessato a dirigere un film per la Marvel o per la DC. Se però si dovesse presentare una remota possibilità, avrebbe in mente un personaggio ben specifico per la Marvel.

Il noto regista ha infatti affermato che gli piacerebbe realizzare un film basato su Sgt. Fury e gli Howling Commandos, raccolta a fumetti incentrata sulle prime, mitiche storie di Nick Fury ambientate ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Vengono narrate le missioni eroiche e al limite dell'impossibile di Nick, Dum Dum e gli altri Howlers contro i nazisti. Gli Howlers sono apparsi in live action nel primo film dei Marvel Studios su Captain America, uscito nel 2010.

Quentin Tarantino è felice di essere citato nel Marvel Cinematic Universe

L'ipotesi di rivedere Tarantino al lavoro su di una storia contro i nazisti, come accaduto nel cult Bastardi senza gloria, ha affascinato i fan. In ogni caso è altamente improbabile che ciò accada.

In passato si erano diffuse voci secondo cui il regista fosse interessato a portare sul grande schermo Luke Cage e Silver Surfer, ma non si è mai concretizzato nulla. Per non parlare dei rumor attorno a un possibile film ambientato nell'universo di Star Trek, e ovviamente vietato ai minori.