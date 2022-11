Ecco perché Quentin Tarantino non farà mai un film Marvel: "Non sto cercando un lavoro"

In una recente intervista Quentin Tarantino ha rivelato le motivazioni dietro al fatto che non ha ancora lavorato né con Marvel né con DC.

Nel corso di una recente intervista Quentin Tarantino ha rivelato le motivazioni per cui non ha mai diretto un film né per la Marvel né per Dc.

In questi anni abbiamo visto crescere a dismisura il potere e l'attrattiva dei cinecomic, diventando delle vere e proprie macchine fabbrica-soldi e popolarità. Fra i ranghi di Marvel e DC hanno sfilato alcuni fra i più grandi artisti e creativi che il cinema possa offrire oggi, confermando una tendenza importante che va anche oltre il semplice intrattenimento di massa.

Django Unchained: Franco Nero e Quentin Tarantino insieme alla premiere

Parlando con il Los Angeles Times, Quentin Tarantino ha rivelato le motivazioni che fino ad ora lo hanno tenuto lontano dai set di questi film: "Devi essere un salariato per fare quelle cose, e io non lo sono. Non sto cercando un lavoro".

"Quentin Tarantino? Faremo di tutto per portarlo in Italia: promette Sony

Essendo un amante dei i fumetti non è da escludere in toto un'incursione del regista nel genere cinecomic, come quando si vociferava di un film di Tarantino ambientato nell'universo di Star Trek, con alcune sue dichiarazioni del 2019 molto positive in merito a ciò. Per adesso non sappiamo assolutamente nulla sul suo prossimo progetto cinematografico, se non che probabilmente sarà il suo ultimo.