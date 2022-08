Quentin Tarantino contro François Truffaut: "Un amatore pieno di passione e maldestro"

Il regista Quentin Tarantino, in una nuova intervista, ha criticato duramente François Truffaut ammettendo di non amare i suoi film.

Quentin Tarantino ha criticato le opere di François Truffaut durante un'intervista rilasciata dal regista a Sight & Sound.

Il regista non ha esitato a rivolgere parole piuttosto dure nei confronti dell'icona del cinema francese mentre stava parlando dei film di Claude Chabrol.

Parlando proprio di Chabrol, Quentin Tarantino ha spiegato: "I suoi thriller sono drasticamente migliori rispetto ai film abissali di Truffaut-Hitchcock, che penso siano semplicemente orribili. Non sono in ogni caso un fan di François Truffaut. Ci sono alcune eccezioni, la principale Adele H., una storia d'amore"

Il regista ha ribadito: "Ma per la maggior parte provo per Truffaut quello ch e sento per Ed Wood. Penso sia un amatore davvero appassionato e maldestro".

In passato Tarantino aveva scritto nel romanzo tratto da C'era una volta a... Hollywood che il personaggio di Cliff Booth aveva una reazione incredibilmente negativa a una proiezione dei film I 400 colpi e Jules e Jim.

Recentemente Quentin ha invece lodato, forse un po' a sorpresa, il film campione di incassi Top Gun: Maverick e c'è grande attesa per scoprire quale sarà il titolo di cui si occuperà dietro la macchina da presa e dovrebbe porre fine alla sua carriera come regista.