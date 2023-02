Quentin Tarantino, "Cinema Speculation" arriva anche in Italia: ecco la data d'uscita

La Nave di Teseo ha comunicato ufficialmente la data d'uscita del nuovo saggio di Quentin Tarantino, Cinema Speculation, nelle librerie italiane (e negli store digitali).

Il libro, seconda pubblicazione di Tarantino dopo l'adattamento romanzato di C'era una volta a... Hollywood, sarà disponibile per l'acquisto il 21 marzo 2023. Lo ha annunciato in un tweet Elisabetta Sgarbi, a capo della casa editrice. In allegato al tweet, che trovate qui sopra, anche la copertina ufficiale del libro.

Per la prima volta Quentin Tarantino racconta la sua passione per il cinema: i film che ha amato, i grandi registi da cui ha imparato, quasi un'autobiografia attraverso una personalissima, e sorprendente, storia del cinema secondo Tarantino.

Quentin Tarantino in tour negli USA per presentare il suo nuovo libro, Cinema Speculation

Ricordiamo anche che Tarantino presenterà il libro nel corso di un evento speciale al Teatro Grande di Brescia, in occasione delle celebrazioni di Brescia e Bergamo capitale della cultura 2023.