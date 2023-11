Quentin Tarantino: la sua lista dei 20 film 'inguardabili' fa tremare i polsi ai cinefili

Regista e sceneggiatore apprezzato da pubblico e critica, Quentin Tarantino non è certo noto per i suoi raffinati gusti cinefili. Amante dei B-movies e dei filma basso budget, di recente il regista ha stilato la sua classifica dei 20 film "inguardabili" alimentando polemiche a non finire nel mondo cinefilo.

Ogni film indipendente di Quentin Tarantino è diventato iconico in un modo o nell'altro. Il suo cinema trabocca di omaggi alla New Wave francese di Jean-Luc Godard, ai thriller e ai film polizieschi di Brian De Palma, agli spaghetti western di Sergio Leone e, naturalmente, ad Akira Kurosawa e al cinema orientale. Ma nell'empireo del regista californiano trovano spazio anche film discutibili, mentre lui esprime pubblicamente la sua avversione nei confronti di film amatissimi dalla critica, come possiamo vedere dalla classifica diffusa dal Los Angeles Times che potete vedere di seguito.

20 - La donna che visse due volte (1958)

19 - Intrigo internazionale (1959)

18 - Brewster McCloud (1970)

17 - Le notti di Salem (1979)

16 - Stripes - Un plotone di svitati (1981)

15 - Halloween II (1981)

14 - S.O.S. fantasmi (1988)

13 - Indiana Jones e l'ultima crociata (1989)

12 - Twin Peaks: Fuomo cammina con me (1992)

11 - Ricomincio da capo (1993)

10 - Natural Born Killers (1994)

9 - Scream (1996)

8 - Rushmore (1998)

7 - Matrix Reloaded (2003)

6 - Matrix Revolutions (2003)

5 - Hunger Games (2012)

4 - Operazione U.N.C.L.E (2015)

3 - Star Wars: Il risveglio della forza (2015)

2 - Atomic Blonde (2017)

1 - Tenet (2020)

Anche gli uccelli uccidono: il peggior film di sempre per Quentin Tarantino. Lo è davvero?

A fianco a classici della commedia come S.O.S. Fantasmi o Ricomincio da capo, Tarantino punta il dito contro registi che sembra detestare come il maestro Alfred Hitchcock, ma anche Tobe Hooper e Rick Rosenthal, maghi riconosciuti del thriller e dell'horror. Ma ciò non significa che sia contrario a questi generi, dato che tra i suoi film preferiti ci sono opere di John Carpenter, Takashi Miike, Alejandro Jodorowsky e Pedro Almodóvar.

Alcuni dei film presenti nella lista Tarantino confessa di averli inseriti per via dei tentativi di presentarli come "profonde opere d'arte", mentre altri ammette di non averli visti affatto. Ad esempio, non ha visto Il Risveglio della Forza, ma è improbabile che lo vedrà mai. Primo, perché preferisce Star Trek, e secondo, per via della sua vecchia ruggine nei confronti di Disney per aver fatto uscire il nuovo film di Star Wars insieme al suo The Hateful Eight.