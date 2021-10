Quentin Tarantino: "Bambi è un film traumatizzante, sono dovuto uscire dal cinema"

Ieri sera Quentin Tarantino è stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai3, e durante la conversazione con il conduttore televisivo il celebre cineasta ha parlato estensivamente di Bambi, definendolo "il film più traumatizzante che abbia mai visto."

Prima di mostrare a Quentin una foto tratta dal film per bambini di Disney, Fazio ha deciso di preparare psicologicamente il regista, dicendogli che era sul punto di vedere "un immagine molto forte." Tarantino ha annuito e improvvisamente è apparsa una foto promozionale di Bambi sullo schermo, al che Quentin ha dichiarato: "Ohhh, Bambi... è un film traumatizzante, sono dovuto uscire dal cinema. Se lo avessi saputo che c'erano incendi, caos, morti, sarei stato preparato, invece non lo sapevo, c'era una confusione della miseria".

Il regista ne aveva già parlato anni fa durante un'altra intervista, quando alla domanda: "Parliamo del suo trauma infantile con Bambi, è veramente l'unico film nella storia del cinema che l'ha veramente spaventata?", rispose: "Oddio, questo non lo so. Ma devo ammettere che Bambi è stato la mia esperienza mediatica più terrificante: le pubblicità mostravano un cerbiatto con gli amichetti e non potevi avere idea della tragedia cui stavi andando incontro. Non potevo immaginare quella sequela di disgrazie: santo cielo! cosa stavo guardando?"

Per quanto riguarda Bambi, Quentin Tarantino ha indubbiamente ragione, il film rappresenta ancora un trauma per molti bambini tanto che il critico Richard Corliss del Time l'ha inserito nella classifica dei migliori horror della storia del cinema. La clip con l'intervista a Quentin Tarantino a Che tempo che fa è disponibile sul sito www.raiplay.it.