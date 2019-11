Quentin Tarantino: "A Frozen preferisco Rapunzel"

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle è arrivato nei cinema e Quentin Tarantino ha ora rivelato di non essere un grande fan delle avventure di Elsa e Anna.

Il regista, padre di una bambina, durante un'intervista rilasciata a Deadline ha infatti avuto modo di parlare del mondo delle principesse Disney, svelando le proprie preferenze nel campo dell'animazione. Quentin Tarantino non sembra particolarmente coinvolto dalle avventure ambientate nel regno di Arendelle, che coinvolgono anche il simpatico pupazzo di neve Olaf, e ha infatti raccontato: "Amo di più Rapunzel - L'intreccio della torre, quindi cercherò di indirizzare le preferenze di mia figlia da Frozen - Il regno di ghiaccio a Rapunzel".

Il regista, in modo ironico, ha inoltre aggiunto che i produttori di Frozen - di cui potete leggere la nostra rencesione di Frozen II - Il Segreto di Arendelle - non dovrebbero avere problemi con la sua dichiarazione: "I due film sono realizzati dallo stesso gruppo di persone, quindi non dovrebbero avere problemi".

Il sequel di Frozen distribuito nei cinema italiani dal 27 novembre, avrà una colonna sonora firmata da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori dell'Oscar per la Miglior canzone originale (Let It Go/All'Alba Sorgerò) del primo capitolo Frozen - Il regno di ghiaccio.

Nella versione italiana del film Frozen II - Il segreto di Arendelle Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis torneranno a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.