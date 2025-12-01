Quell'uragano di papà, Zachery Tyler Bryan arrestato per la sesta volta in cinque anni

La star del piccolo schermo Zachery Tyler Bryan è stato arrestato dalla polizia di Eugene, in Oregon, in seguito ad una presunta violazione della libertà vigilata in seguito alla sua precedente condanna per violenza domestica.

Attualmente, l'attore è detenuto nel carcere della Contea di Lane senza possibilità di essere rilasciato su cauzione. Secondo i media, Bryan dovrebbe tornare in libertà nella giornata di mercoledì.

L'arresto per violenza domestica di Zachery Tyler Bryan

Insieme all'attore è stata arrestata anche la fidanzata Johnnie Faye Cartwright, che dovrà affrontare cinque capi d'accusa. Così come Bryan, anche Cartwright rimarrà in custodia in carcere.

Il cast di Quell'uragano di papà

A gennaio risale l'ultimo arresto di Zachery Tyler Bryan, fermato all'epoca per violenza domestica dalla polizia di Myrtle Beach, in South Carolina. Pare che l'attore avesse aggredito la sua convivente, con la quale avrebbe anche figli, tentando di strangolarla e prendendola a pugni.

La donna in questione sarebbe proprio Johnnie Faye Cartwright.

I problemi con la giustizia della star di Quell'uragano di papà

Nel 2024, Zachery Tyler Bryan era stato arrestato due volte per guida in stato di ebbrezza, prima a febbraio e poi ad ottobre. Infine, un anno prima, Bryan era stato accusato di aggressione di quarto grado, rapina di terzo grado e molestie.

Si era dichiarato colpevole per l'aggressione di quarto grado, ovvero violenza domestica, e condannato in seguito a sette giorni di carcere. La carriera di Zachery Tyler Bryan decolla soprattutto grazie al ruolo di Brad nella serie con Tim Allen, Quell'uragano di papà.

Successivamente, ha recitato in alcuni episodi di serie televisive famose come Willy, il principe di Bel-Air al fianco di Will Smith, Smallville, nel quale interpretava un giocatore di baseball del liceo che assumeva steroidi realizzti con la meteorite, Buffy l'ammazzavampiri con Sarah Michelle Gellar e Veronica Mars con Kristen Bell. Al cinema, Bryan ha recitato anche nella saga di Fast & Furious, prendendo parte a The Fast and the Furious: Tokyo Drift nei panni di Clay.