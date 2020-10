Quell'uragano di papà: Zachery Ty Bryan arrestato per aver aggredito la sua fidanzata

L'attore di Quell'uragano di papà, Zachery Ty Bryan, è stato arrestato per una presunta aggressione alla sua ragazza lo scorso venerdì sera. Negli anni Novanta era diventato famoso anche in Italia grazie al ruolo di Brad Taylor nella serie televisiva con protagonista Tim Allen.

La locandina di Quell'uragano di papà

La notizia dell'arresto di Zachery Ty Bryan è stata diffusa dall'agenzia di stampa internazionale Associated Press: l'attore è stato trattenuto dalla polizia venerdì sera per una presunta aggressione alla sua ragazza a Eugene, nell'Oregon. Bryan, secondo le prime informazioni rilasciate dal carcere della Contea di Lane, è stato arrestato con tre capi d'accusa tra cui quello di tentativo di strangolamento.

Secondo il rapporto, la polizia ha trovato Bryan, 39 anni, seduto fuori dal suo appartamento: l'attore avrebbe aggredito la sua fidanzata, della quale non è stato rivelato il nome, mettendole le mani al collo e prendendole il telefono per evitare che chiamasse i soccorsi. La ragazza avrebbe rifiutato l'assistenza medica. Gli agenti sono arrivati sul posto grazie alle telefonate dei vicini allertati dalle grida della vittima. Nel rapporto redatto dagli agenti arrivati sul posto si legge: "L'indagine ha rilevato che durante il litigio, Zachery Ty Bryan avrebbe aggredito la vittima, impedendole di respirare e strappandole il telefono quando ha cercato di chiamare il 911".

Bryan è stato arrestato e trasferito presso il carcere della Contea di Lane con l'accusa di strangolamento, aggressione di quarto grado e interferenza con la stesura del rapporto.

Bryan è conosciuto per il ruolo di Bradley Michael "Brad" Taylor, il figlio maggiore di Tim Taylor, interpretato da Tim Allen, nella serie televisiva Quell'uragano di papà. Bryan è apparso in tutte le otto stagioni della popolare sitcom, trasmessa negli Stati Uniti dalla ABC dal 1991 al 1999. In Italia la serie è andata in onda per la prima volta il 5 novembre 1995 su RAI 2 e è stata replicata su Disney Channel e RAI 1.

L'attore ha recitato in numerosi film tra cui The Fast and the Furious: Tokyo Drift e in numerose serie televisive, tra cui Cold Case - Delitti irrisolti, Smallville e Veronica Mars.