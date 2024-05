Quell'estate con Irène: biglietti omaggio per vedere il film a Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma

Una storia di amicizia giovanile quella narrata da Carlo Sironi in Quell'estate con Irène, che racconta l'incontro tra Clara e Irène, due adolescenti diverse, ma complementari. Il film, una coproduzione italiano-francese prodotta da Kino produzioni con Rai Cinema in co-produzione con June Films approderà nei cinema italiani oggi 30 maggio con Fandango.

Irène è interpretata da Noée Abita, mentre Camilla Brandenburg dà corpo a Clara. A circondarle un cast giovane e poco noto. Alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni valide per gli spettacoli dei giorni compresi tra il 30 maggio e il 2 giugno nelle città di Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione secondo le seguenti modalità.

Biglietti omaggio: dove e quando

Di seguito le città, le sale interessate e i giorni di validità della promozione.

La sinossi

Agosto 1997. Clara e Irène si incontrano per la prima volta durante una gita organizzata dall'ospedale che le ha in cura. Timida e solitaria l'una, sfacciata e inarrestabile l'altra, in comune hanno soltanto i loro 17 anni e quella malattia che sembrava sconfitta ma è ancora un'ombra presente nelle loro vite. Eppure quando sono insieme la paura svanisce e bastano poche ore a renderle inseparabili. Al punto di decidere di scappare insieme su un'isola lontana da tutti dove poter finalmente vivere la loro prima vera estate.

"Quell'estate con Irène nasce dal desiderio di raccontare quel momento in cui le prime impressioni della vita ci colpiscono e vanno a creare la nostra identità e la nostra memoria, quell'estate che non dimenticheremo mai" racconta Carlo Sironi. "Volevo realizzare un film che avesse la sostanza indefinita di un sogno ad occhi aperti e la precisione chirurgica dei ricordi più importanti. La prima volta che l'ho immaginato stavo ascoltando To Wish Impossible Things dei The Cure: 'Remember how it used to be / when the sun would fill up the sky. / Remember how we used to feel, / those days would never end'"