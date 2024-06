Quel pazzo venerdì, nel sequel anche una star di C'era una volta a... Hollywood

Uno dei prossimi progetti targati Disney è il sequel di Quel pazzo venerdì, annunciato ufficialmente a marzo, che verrà diretto da Nisha Ganatra, nota per il suo lavoro in Ecco i Chippendales e L'assistente della star. Il seguito era atteso da tempo dai fan del primo film con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.

Quel pazzo venerdì racconta la storia di una donna single (Curtis) e la figlia adolescente (Lohan), profondamente diverse tra loro, che dopo aver ricevuto in regalo due biscotti della fortuna in un ristorante cinese cambieranno per sempre il loro destino. Il film uscì nel 2003, per la regia di Mark Waters, che in seguito diresse Mean Girls, La rivolta delle ex e Babbo bastardo 2.

Una star da Tarantino

Al cast del sequel si aggiunge Julia Butters, in un ruolo che non è stato ancora rivelato e all'interno di una dinamica narrativa che non è stata ancora annunciata. In ogni caso, l'ingresso della giovane attrice nel cast potrebbe cambiare le carte in tavola e aggiungere un tassello ancor più interessante al seguito del primo film. Julia Butters è una delle più interessanti interpreti in ascesa a Hollywood e nel suo curriculum può contare già su diverse performance che hanno impressionato il pubblico in film come The Gray Man, The Fabelmans di Steven Spielberg e I Think You Should Leave with Tim Robinson.

Al momento, la produzione non ha ancora ufficializzato il cast del sequel di Quel pazzo venerdì ma sono praticamente certi i ritorni di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Il film originale incassò 160,5 milioni di dollari in tutto il mondo, ricevendo molte recensioni positive da parte della critica.

Julia Butters impressionò Quentin Tarantino per la sua performance nella sitcom American Housewife e decise di ingaggiarla per interpretare un'attrice bambina nella Hollywood del 1969 che interagisce con il personaggio di Leonardo DiCaprio nel film, Rick Dalton, ex star della tv americana che tenta di sfondare nell'industria anche nell'industria del cinema.