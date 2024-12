Chad Michael Murray vuole tornare a lavorare con Lindsay Lohan in un film di Natale: "Sarebbe fantastico"

La co-star di Quel pazzo venerdì sogna di recitare nuovamente con la collega in un nuovo progetto.

Chad Michael Murray è tornato al fianco di Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nel sequel di Quel pazzo venerdì e non ha nascosto il desiderio di tornare nuovamente sul set per recitare in un altro film con la collega.

Entrambi hanno appena terminato di lavorare a due film natalizi e proprio un lungometraggio legato alle feste sarebbe un'idea interessante per Murray in un futuro ancora condiviso sul grande schermo.

Un altro film

"Se avessimo l'opportunità sarebbe fantastico" ha risposto Chad Michael Murray a domanda precisa in un'intervista a People "Essere di nuovo insieme in un momento in cui abbiamo appena finito di girare un film, e ora ci troviamo entrambi a festeggiare due film di Natale su Netflix, a distanza di una o due settimane l'uno dall'altro, è incredibile".

Jamie Lee Curtis e Chad Michael Murray in una scena di Quel pazzo venerdì

Dopo le riprese del sequel di Quel pazzo venerdì, l'ipotesi di un nuovo film insieme stuzzica particolarmente Murray:"Sarebbe bello sederci e fare qualcosa in cui ci siamo solo io e lei a portare avanti la storia, e in cui le nostre famiglie possano venire sul set. Sarebbe una cosa davvero speciale".

Quel pazzo ritorno

Nel frattempo, i due torneranno con certezza insieme nel sequel di Quel pazzo venerdì, che riprenderà la storia interrotta nel primo film del 2003, racconto della storia di una madre single, Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) e della sua figlia adolescente e ribelle Anna (Lindsay Lohan), che si scambiavano i corpi ed erano costrette ad impersonarsi a vicenda.

Chad Michael Murray è stato richiamato per il sequel insieme a Mark Harmon.