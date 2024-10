Lindsay Lohan è entrata in 'modalità mamma' con il figlio Luai, Jamie Lee Curtis:"Lo adora"

Jamie Lee Curtis è affascinata dalla versione da neo-mamma di Lindsay Lohan. Ospite del Children's Hospital Los Angeles 2024 Gala nella giornata di sabato, Curtis ha parlato dell'esperienza di vedere la collega e amica in una nuova fase della sua vita mentre giravano il sequel di Quel pazzo venerdì.

La star di Halloween ha condiviso delle parole molto dolci nei confronti di Lindsay Lohan, che durante le riprese del seguito era appena diventata madre ed era alle prese con le prime esigenze e le prime attenzioni che necessitano i bambini.

Vita da mamma

Lindsay Lohan ha accolto il suo primo figlio, Luai, nel 2023, insieme al marito Bader Shammas:"L'esperienza è stata divertente da ogni punto di vista" ha spiegato Jamie Lee Curtis "Le piace tantissimo essere nella modalità mamma. In realtà è molto difficile farla uscire da quel mood".

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sul set del sequel di Quel pazzo venerdì

Nonostante non abbia mai portato suo figlio sul set, anche se il marito arrivava a prenderla tutte le serie sul luogo di lavoro insieme al piccolo, Lohan cercava di stare più tempo possibile con loro:"Bader e Luai venivano e la aspettavano nel suo camerino e poi andavano tutti insieme a casa".

Ma con chi farebbero cambio di corpo se dovessero avere l'opportunità di scambiare il corpo con qualcuno? "Chiunque? Forse con il mio bambino" ha risposto Lohan "Solo per dare uno sguardo perché lui è così puro e così felice. Per vedere la vita attraverso i suoi occhi, ogni giorno. È soltanto questo bellissimo fascio di gioia. Non riesco a pensare a nient'altro". Di tutt'altro tenore la risposta di Curtis:"Voglio giocare a basket come Caitlin Clark. È il mio numero fortunato, il 22".

Il Children's Hospital Los Angeles 2024 Gala, al quale ha partecipato Jamie Lee Curtis, ha onorato "coraggiosi pazienti e medici, ricercatori e assistenti straordinari che creano speranza e costruiscono futuri più sani per i bambini" come si legge nel sito dell'evento.