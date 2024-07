Quel pazzo venerdì, l'entusiasmo di Lindsay Lohan sul set del sequel: "Mi sentivo di nuovo come una bambina"

Lindsay Lohan parteciperà al sequel di Quel pazzo venerdì al fianco di Jamie Lee Curtis, e in una recente intervista ha confessato la nostalgia provata per gli anni trascorsi a lavorare con la Disney e l'emozione nel ricongiungersi con il resto del cast.

L'attrice riprenderà il ruolo di Anna Coleman, la giovane che nel primo film diretto da Mark Waters, si ritrova improvvisamente nel corpo della madre Tess, che a sua volta prende posto nel corpo della figlia adolescente con la quale non ha un grande rapporto.

Ritorno adolescente

"Jamie [Lee Curtis] ed io siamo rimaste in contatto nel corso degli anni. Sai come si dice quando hai un migliore amico o qualcuno a cui sei veramente vicino? Non li vedi per anni e anni ma quando li rivedi è come se non vi foste mai separati" ha spiegato Lohan.

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis in Quel pazzo venerdì

La star si è focalizzata sul momento più emozionante nel tornare in Disney:"Penso che il momento davvero speciale per me sia stato quando sono tornata ai Disney Studios. Tornare ai Disney Studios non significa solo Quel pazzo venerdì per me. Significa anche Genitori in trappola, Quanto è difficile essere teenager!, Herbie - Il super maggiolino. Sono così tanti i momenti per me. Quando sono arrivata mi sono sentita come una bambina. Sono così grata per ogni momento, ogni secondo, è un'esperienza fantastica".

La produzione del sequel di Quel pazzo venerdì è iniziata una settimana fa, con la sceneggiatura di Jordan Weiss e la regia di Nisha Ganatra. Nel sequel, l'alter ego di Lindsay, Anna Coleman, è cresciuta e avrà un figlio e una figliastra con i quali fare i conti. Nel cast del film anche Julia Butters, Sophia Hammons, Maitreyi Ramakrishnan e Manny Jacinto. Torneranno volti conosciuti del primo film come Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao.