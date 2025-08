Quel pazzo venerdì 2 debutta alla grande su Rotten Tomatoes: reggerà il confronto con l'originale?

Quel pazzo venerdì (Freakier Friday), il nuovo film Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, ha debuttato ottenendo un'accoglienza positiva dalla critica, che ha premiato la pellicola per il suo tono nostalgico, il ritmo brillante e le interpretazioni delle protagoniste. Con un punteggio iniziale del 79% su Rotten Tomatoes, il sequel si presenta come un degno erede della commedia cult del 2003.

La stampa apprezza il ritorno di Curtis e Lohan

Molti critici hanno sottolineato come il film riesca a mescolare commedia e sentimento in modo efficace, offrendo sia momenti spassosi che riflessioni sincere. Noi di Movieplayer lo abbiamo definiamo come una commedia genuinamente divertente che offre una riflessione sulla famiglia e sulle incomprensioni generazionali.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: l'urlo di Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis allo specchio

Il film non si limita a ricalcare lo schema dell'originale, ma propone una nuova prospettiva sullo scambio di ruoli e sui legami familiari, adattandosi a un contesto più attuale. Tim Robey (The Daily Telegraph) lo ha descritto come "divertimento ineccepibile", mentre altri critici, come Kristen Lopez e Maureen Lee Lenker, hanno lodato il film per il suo tono sincero e il messaggio di riconciliazione generazionale.

Il confronto con il film del 2003 resta aperto

Il punteggio attuale del sequel su Rotten Tomatoes si attesta al 79%, contro l'88% dell'originale diretto da Mark Waters. Tuttavia, con molte recensioni ancora in arrivo, la media potrebbe salire nei prossimi giorni. Il film del 2003 fu particolarmente apprezzato per la scrittura brillante e per la chimica tra le due attrici principali, un fattore che il sequel sembra riuscire a replicare.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo. Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons in una scena

Anche se alcune testate - come The Hollywood Reporter - hanno espresso perplessità definendolo un "tentativo forzato di capitalizzare sul passato", il consenso generale pare orientato verso una promozione convinta. In attesa del punteggio del pubblico, Quel pazzo venerdì può già vantare un ritorno convincente per due delle attrici più amate degli anni 2000.