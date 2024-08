Quel pazzo venerdì 2: Manny Jacinto interpreta il marito di Lindsay Lohan nel sequel

Con un marito come Manny Jacinto, chi non vorrebbe fare a cambio con Lindsay Lohan per un venerdì? Recentemente, mentre si parlava dell'atteso sequel di Quel pazzo venerdì, le cui riprese sono attualmente in corso, Lindsay Lohan e la sua mamma nel film cult Jamie Lee Curtis hanno rivelato alcuni dettagli sul ruolo dell'attore di Good Place.

"Manny interpreta il marito di Lindsay, ma non possiamo dire altro", ha dichiarato Curtis a Entertainment Weekly, prima che la Lohan aggiungesse: "Manny è adorabile, così divertente".

Quel pazzo venerdì 2: Chad Michael Murray torna in sella alla sua Ducati nelle ultime foto dal set

Cosa sappiamo del sequel

Nell'adattamento del 2003 di Quel pazzo venerdì, le due attrici hanno interpretato la madre single Tess e la figlia adolescente Anna Coleman, che si scambiano i corpi dopo aver aperto un biscotto della fortuna incantato e sono costrette a trascorrere un giorno intero nei panni l'una dell'altra prima di tornare alla normalità.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono madre e figlia nel film Quel pazzo venerdì

Nel frattempo, Curtis ha confermato che Chad Michael Murray riprende il suo ruolo di Jake dopo aver interpretato l'interesse amoroso della Lohan nel film originale. "Chad è presente, é assolutamente nel film", ha detto.

Rivelando il titolo del sequel insieme a Curtis venerdì al D23 Expo, la Lohan ha dichiarato che Quel pazzo venerdì 2 è "più divertente, più emozionante e tutto per i fan".

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sul set

Dopo anni di speculazioni sul fatto che la coppia si sarebbe riunita per un sequel, la Lohan e Curtis hanno dato il via alle riprese a giugno con un servizio fotografico davanti alle roulotte dei loro camerini vicini. "Siamo tornate!" La Lohan ha scritto sui social.

Scritto da Jordan Weiss e diretto da Nisha Ganatra, Quel pazzo venerdì 2 vede Anna cresciuta e con una figlia sua, mentre si prepara ad accogliere una figliastra nel suo nuovo matrimonio. Con la nuova dinamica familiare, si assisterà a una nuova versione dello scambio di corpi. Il sequel arriverà nelle sale internazionali nel 2025.