Quel pazzo venerdì 2: Chad Michael Murray torna in sella alla sua Ducati nelle ultime foto dal set

Chad Michael Murray è sul set di Quel pazzo venerdì 2 in una nuova immagine diffusa online. Nel film del 2003, Murray interpretava Jake, l'interesse amoroso del personaggio di Lindsay Lohan, Anna Coleman, e in precedenza era stato confermato che avrebbe ripreso il ruolo per il prossimo sequel, la cui uscita è prevista per il 2025.

Oltre alla Lohan e a Murray, tornano anche Jamie Lee Curtis e Mark Harmon, e nel cast di Quel pazzo venerdì 2 figura anche la star di The Good Place e The Acolyte, Manny Jacinto, anche se il suo ruolo è sconosciuto.

Un nuovo post dei Walt Disney Studios mostra Murray sul set del sequel, con la moto di Jake sullo sfondo. Potete guardare l'immagine in seguito. La Ducati Monster 600 di Jake era una parte importante del suo personaggio nel primo film, compresa la memorabile scena in cui Anna, mentre veniva scambiata con il corpo di sua madre Tess (Jamie Lee Curtis), viaggiava sul retro della moto. Sembra che Jake continuerà a guidarla anche nel sequel.

Quel pazzo venerdì 2: al via le riprese, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nelle foto e video dal set

Quale sarà il ruolo di Jake in Quel pazzo venerdì 2?

Sebbene gran parte della trama e dei personaggi del sequel siano stati tenuti nascosti, è stato confermato che il sequel avrà come protagonisti la figlia di Anna e una futura figliastra. Poiché Anna e Jake hanno iniziato a frequentarsi alla fine di Quel pazzo venerdì, potrebbero essersi sposati e Jake sarebbe il padre della figlia di Anna. Al momento del sequel, Anna e Jake potrebbero non stare più insieme e il nuovo compagno di Anna potrebbe essere il motivo per cui sta per avere una figliastra.

Se così fosse, Jacinto sarebbe una scelta eccellente per interpretare il nuovo interesse amoroso di Anna. Tra The Good Place, la serie Hulu Nine Perfect Strangers, The Acolyte e altri suoi progetti, Jacinto ha dimostrato la sua vasta gamma di attori sia comici che drammatici. In Quel pazzo venerdì 2, potrebbe portare la goffaggine, la serenità o la seduzione che ha esibito in diversi momenti nei suoi ruoli migliori, distinguendolo da Jake.