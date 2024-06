Quel pazzo venerdì 2: Manny Jacinto nel cast del film

Manny Jacinto, attualmente protagonista sugli schermi televisivi con The Acolyte, sembra collaborerà nuovamente con la Disney in occasione di Quel pazzo venerdì 2.

Il sequel è da tempo in fase di sviluppo e dovrebbe riavere come protagoniste le due star Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.

Il cast del sequel di Quel pazzo venerdì

I dettagli del ruolo che dovrebbe essere affidato a Manny Jacinto nel sequel del film, ispirato al libro per ragazzi scritto da Mary Rodgers, non sono stati rivelati.

La storia ambientata dopo Quel pazzo venerdì racconterà quindi un nuovo capitolo della storia di Tess Coleman e sua figlia Anna, che nel primo film si erano scambiate magicamente il corpo, iniziando a capirsi meglio dopo essere state costrette a vivere le rispettive vite per un giorno.

Curtis e Lohan nel primo film

Le riprese sono previste in estate a Los Angeles e nel cast, oltre a Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, dovrebbe esserci anche Julia Butters.

Nisha Ganatra sarà regista, mentre Jordan Weiss ha firmato la sceneggiatura. Andrew Gunn, che aveva prodotto il film, sarà impegnato anche nella realizzazione del suo sequel insieme a Kristin Burr.

Quel pazzo venerdì 2: rivelati i primi dettagli della trama del sequel con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Gli impegni dell'attore

Manny Jacinto ha ottenuto la fama internazionale grazie alla serie The Good Place, recitando poi in altri progetti per il piccolo schermo tra cui Nove perfetti sconosciuti, Brand New Cherry Flavor e ora The Acolyte: La seguace, la nuova serie dell'universo di Star Wars che ha debuttato da pochi giorni sugli schermi di Disney+.

Prossimamente l'attore sarà inoltre protagonista del film Cora Bora e The Knife, diretto da Nnamdi Asomougha, che ha recentemente debuttato al Tribeca.