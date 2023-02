Quel pazzo venerdì, Jamie Lee Curtis: "Il sequel si farà"

Se ne era parlato già tempo fa, ma la conferma è arrivata questa volta dalla diretta interessata. Jamie Lee Curtis ha infatti dichiarato che il sequel di Quel pazzo venerdì (Freaky Friday), film che l'aveva vista protagonista assieme a Lindsay Lohan, verrà realizzato.

"Accadrà, ne sono sicura. Al momento non posso dire che ci sia un qualcosa di ufficiale in sviluppo, ma statene certi che il sequel verrà realizzato" ha dichiarato l'attrice ai Producers Guild Awards. Il film è tratto da un romanzo scritto da Mary Rodgers nel 1972 che era stato adattato per il grande schermo già nel 1976, con protagoniste Barbara Harris e Jodie Foster, e per la tv nel 1996 con star Shelley Long e Gaby Hoffmann.

Jamie Lee Curtis cancella l'inquietante foto di una bambina nuda: "Non voglio offendere nessuno"

Il film Quel pazzo venerdì del 2003 è stato diretto da Mark Waters e mostrava Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nel ruolo di una madre e di sua figlia che si ritrovavano una nel corpo dell'altra. Tess era una donna dal carattere riservato e attenta alle regole, mentre sua figlia Anna era una teenager che sognava di diventare una rockstar.

Nel cast c'erano anche Harold Gould, Chad Michael Murray, Mark Harmon, Willie Garson e Stephen Tobolowsky.

La commedia aveva incassato ben 160.8 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 26 milioni.