Quel mostro di suocera, Jane Fonda: "Jennifer Lopez non mi ha mai chiesto scusa per avermi ferita"

Quel mostro di suocera, commedia uscita nel 2005, ha visto recitare insieme sullo schermo Jane Fonda e Jennifer Lopez. In una delle ultime interviste rilasciate, la Fonda è tornata indietro nel tempo ricordando una scena iconica del film.

Durante un episodio del The Drew Barrymore Show, Jane Fonda ha parlato del momento in cui lei e Jennifer Lopez si schiaffeggiano a vicenda nel film. L'attrice di Quel mostro di suocera, ha rivelato che uno di quegli schiaffi le ha provocato un taglio sopra l'occhio.

Quando Drew Barrymore ha ricordato la pellicola, come riportato da People, l'attrice e attivista ha dichiarato: "La cosa che mi viene subito in mente è che abbiamo una scena in cui io schiaffeggio lei, e lei schiaffeggia me... Jennifer aveva questo enorme anello di diamanti e così, quando mi ha schiaffeggiata, mi ha provocato un taglio sopra l'occhio, sul sopracciglio".

"Non si è mai scusata", ha poi sottolineato Jane Fonda. Il ricordo dell'attrice che nella pellicola indossa i panni di Viola Fields, madre del futuro sposo, non corrisponde a quello di Jennifer Lopez.

In un video pubblicato nel 2019 sul suo canale YouTube, la Lopez parla della scena definendola "una delle più divertenti che abbia mai girato". L'attrice e cantante dichiara inoltre di essersi sentita "mortificata" per l'accaduto per poi aggiungere: "Ero così dispiaciuta".

"Abbiamo parlato di come l'avremmo fatta più e più volte. Avevo molta paura di colpire Jane Fonda in faccia o di ferirla in qualsiasi modo", ha proseguito Jennifer Lopez. L'attrice ha aggiunto: "Era così decisa e poi ha detto una cosa tipo, 'Colpiscimi, non preoccuparti.'"

"La scena ha preso vita", ha poi aggiunto la Lopez. "Ricordo solo che dopo Jane aveva del sangue proprio nella parte superiore dell'occhio. La mia unghia le era entrata nell'occhio. E non le importava. Semplicemente la amo".