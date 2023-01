Jane Fonda: "Katharine Hepburn mi intimidiva sul set, io cerco di fare l'opposto"

Jane Fonda torna indietro nel tempo e ricorda i giorni trascorsi sul set di Il lago dorato (On Golden Pond), pellicola diretta da Mark Rydell che vide la luce nel 1981 e che la portò a recitare al fianco di Katharine Hepburn.

In un'intervista riportata da People, Jane Fonda ha parlato del suo modo di lavorare, e ha ricordato i momenti trascorsi insieme a Katharine Hepburn dichiarando di aver imparato a "trattare" le persone sul set facendo l'opposto di ciò che fece la Hepburn durante le riprese di Il lago dorato.

Jane Fonda fa progressi: "il cancro è in remissione e posso interrompere la chemio"

"Sono stata intimidita da Katharine Hepburn, questo è certo. Mio Dio. Quando abbiamo realizzato Il lago dorato, si è assicurata di essere sempre la migliore - e che io lo sapessi" ha raccontato l'attrice per poi continuare, "penso che le mie costar vi diranno che cerco davvero di fare l'opposto e di far sentire le persone a proprio agio".

Sul lago dorato: Katharine Hepburn ed Henry Fonda

La Hepburn morì nel 2003 all'età di 96 anni. L'attrice ottenne 12 nomination agli Oscar durante la sua carriera a Hollywood, vincendo quattro volte, anche come migliore attrice in Il lago dorato. Jane Fonda venne candidata come miglior attrice non protagonista, e suo padre, nella vita reale e sullo schermo, Henry Fonda, vinse il premio come miglior attore proprio per la stessa pellicola.

Non è la prima volta che Jane Fonda parla del suo rapporto con Katharine Hepburn. Nel 2021, l'attrice e attivista disse che la Hepburn era una "donna interessante" e che "non eravamo amiche".

Nella stessa intervista, Jane Fonda ricordò: "Era davvero competitiva. Pensava davvero che volessi vincere più Academy Awards di lei, e quando ha vinto per Il lago dorato, ho chiamato per congratularmi con lei, e lei ha detto: 'Non mi prenderai mai adesso'".