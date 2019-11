Quei bravi ragazzi, su Netflix in streaming da oggi!

Quei bravi ragazzi arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: sullo schermo rivedremo il capolavoro di Martin Scorsese che fu candidato a sei Oscar nel '91 e vinse una statuetta per l'interpretazione di Joe Pesci.

In preparazione all'imminente arrivo dell'atteso The Irishman, Netflix ha messo a disposizione dei suoi utenti un altro capolavoro di Martin Scorsese, datato 1990. Sullo schermo rivedremo Henry Hill, figlio di emigranti italo-irlandesi, che fin da giovane entra a far parte della piccola mafia dei quartieri poveri di New York. Ma ben presto scopre la ferocia dei boss locali che usano chiamarsi fra di loro "bravi ragazzi".

Protetto fin da piccolo dall'influente boss locale della famiglia Lucchese, Paul Cicero, Henry Hill entra a far parte della sua banda, specializzata in furti e contrabbando. Quando suo padre scopre la verità grazie alle lettere di sollecito della scuola, che Henry non frequenta da mesi, i gangster minacciano il postino perché non consegni più lettere a casa di Henry. Poco dopo Henry darà avvio alla sua carriera criminale affiancato dal gangster Jimmy Conway, e da un altro ragazzo nelle sue stesse condizioni, Tommy DeVito,

Fanno parte del cast di Quei bravi ragazzi, Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco e Paul Sorvino.