Quasi nemici – L’importante è avere ragione: la trama della commedia in onda stasera su Rai3 in 1A visione

Stasera su Rai3, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, va in onda Quasi nemici - L'importante è avere ragione, la commedia con Daniel Auteuil e Camélia Jordana.

Appuntamento con la commedia francese stasera su Rai3, dove, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, arriva Quasi nemici - L'importante è avere ragione, film diretto nel 2017 da Yvan Attal, con Daniel Auteuil, Camélia Jordana e Yasin Houicha.

La trama

Neïla Salah (Camélia Jordana) vive a Creteil, multietnica periferia parigina, fin da quando era una bambina e sogna di diventare avvocato. Si iscrive carica di sogni all'autorevole Scuola di Legge Assas di Parigi, ma sin dal primo giorno non trova certo un alleato nel professor Pierre Mazard (Daniel Auteuil), noto per la sua cattiva condotta, il suo comportamento provocatorio e, cosa ben più grave, per le opinioni non proprio progressiste nei riguardi delle minoranze etniche.

Il professor Mazard però, per far fronte a uno scandalo ed evitare così il licenziamento, si trova costretto ad aiutare Neïla per un prestigioso concorso di retorica. Cinico ed esigente, Pierre, pur con tutti i difetti, si dimostra da subito un mentore ideale per la giovane Salah, ma perchè tutto vada per il meglio c'è bisogno di uno sforzo combinato: entrambi dovranno superare i propri pregiudizi.