Quasi famosi: stasera su LA7d il film cult con Kate Hudson

Patrick Fugit e Kade Hudson in una scena del film Quasi famosi

Stasera su LA7d, alle ore 21:30, va in onda Quasi famosi, il film scritto e diretto da Cameron Crowe nel 2000 e diventato, col favore di critica e pubblico, un piccolo cult, vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

San Diego, 1973. William (Patrick Fugit) è un ragazzino come tanti, timido, insicuro, confuso. Ha un'enorme passione per la musica e sogna di fare il critico da grande. Il cinico giornalista rock Lester Bangs (Philip Seymour Hoffman) gli offre di seguire per la prestigiosa rivista Rolling Stones un concerto dei Black Sabbath.

Sfortunatamente William non ha le credenziali da giornalista per l'ingresso ma nel parcheggio conosce le groupies degli Stillwater, fra le quali spicca Penny Lane (Kate Hudson). Non saranno i Black Sabbath ma William decide di partire con loro per documentare la tournè di una rock band in ascesa.