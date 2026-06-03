Quarto Grado raddoppia su Garlasco: intervista Marco Poggi e va in onda anche giovedì

Il caso Garlasco torna protagonista in televisione con una nuova accelerazione narrativa. Quarto Grado raddoppia infatti la sua presenza nel palinsesto di Rete 4 e dedica una puntata speciale anche al giovedì, rafforzando la copertura del caso.

Al centro della puntata condotta da Gianluigi Nuzzi ci sarà un'intervista inedita a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, una delle testimonianze più attese nel racconto mediatico del caso Garlasco. La scelta editoriale si inserisce in una fase di forte attenzione televisiva attorno al Delitto di Garlasco, tornato al centro del dibattito tra approfondimenti giornalistici, nuove ricostruzioni e controprogrammazioni tra reti generaliste.

Il doppio appuntamento di Quarto Grado su Rete 4

Quarto Grado questa settimana e nelle prossime, andrà in onda anche di giovedì, prendendo il posto di Dritto e Rovescio, dopo che Paolo Del Debbio si è concesso una meritata pausa. Secondo quanto raccontato da Massimo Falcioni su Today, il giornalista si sarebbe opposto quando la rete avrebbe valutato l'ipotesi di affidare il suo talk show a Francesco Vecchi. A questo punto Mediaset, per evitare tensioni interne, ha deciso di raddoppiare l'appuntamento con Quarto Grado.

La risposta di Rai 2: Ore 14 Sera raddoppia

Dall'altra parte, Rai 2 ha rafforzato la propria offerta con Ore 14 Sera, che nel mese di maggio è stato proposto in più occasioni sia di giovedì che di venerdì. Una scelta che sembra inserirsi in una più ampia strategia di controprogrammazione, pensata per presidiare la stessa fascia oraria occupata dal competitor diretto e intercettare il pubblico interessato all'approfondimento giornalistico e ai casi di cronaca nera.

Il caso Garlasco torna al centro dell'attenzione televisiva

Il filo conduttore di questi appuntamenti televisivi è ovviamente il caso Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi, ormai diventato un vero e proprio caso mediatico dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia e l'iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati per l'omicidio della giovane.

Per lo stesso reato è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, che dal 2023 si trova in regime di semilibertà e svolge un lavoro esterno, dopo una condanna a 16 anni di reclusione.

L'intervista in esclusiva a Marco Poggi a Quarto Grado

Una delle mosse editoriali più rilevanti riguarda l'intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, che dovrebbe intervenire per la prima volta in televisione nel programma di Gianluigi Nuzzi. Un contenuto esclusivo che potrebbe rappresentare un elemento chiave anche in termini di ascolti, rafforzando ulteriormente la centralità del programma nel racconto del caso.

Rai 2 punta sullo sport: il Golden Gala in diretta

Mentre l'attenzione dell'informazione si concentra sulla cronaca, domani Rai 2 propone una controprogrammazione completamente diversa con l'evento di atletica leggera Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Diamond League. La diretta dallo Stadio Olimpico di Roma rappresenta una proposta alternativa che potrebbe intercettare un pubblico sportivo e spezzare la continuità della sfida tra talk e approfondimenti di cronaca.

Una sfida di palinsesto sempre più strategica

La competizione tra Rai 2 e Rete 4 evidenzia una tendenza ormai consolidata: la programmazione non è più solo intrattenimento, ma una vera e propria strategia di presidio del pubblico. Tra doppie programmazioni, controprogrammazioni e grandi casi di cronaca, la sfida tra Quarto Grado e Ore 14 Sera si conferma una delle più interessanti del panorama televisivo attuale.