Quarto Grado stasera in TV: Garlasco e Sempio, nuovi sviluppi sulle sorelle scomparse

Stasera Quarto Grado torna sul caso Garlasco con nuovi sviluppi legati ad Andrea Sempio e approfondisce il mistero delle sorelle scomparse dall'Aquilano, tra indagini e testimonianze ancora aperte.

Nuova puntata di Quarto Grado, in onda stasera 19 giugno su Retequattro, con al centro alcuni casi di cronaca nera tra i più discussi degli ultimi anni. Riflettori sul delitto di Garlasco e sulle nuove evoluzioni legate ad Andrea Sempio, insieme al caso delle sorelle scomparse dall'Aquilano. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, approfondisce piste investigative, testimonianze e scenari ancora aperti che continuano ad alimentare il dibattito giudiziario e mediatico.

Ampio spazio sarà dedicato anche al caso del delitto di Garlasco. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per accedere a un regime di semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza, valutando il suo comportamento positivo dirante la detenzione, gli ha concesso di concludere la pena fuori dal penitenziario. L'uomo potrà quindi svolgere un'attività lavorativa regolare, ma dovrà rispettare restrizioni precise: rientro serale entro le 23 e divieto di uscire dalla regione Lombardia.

Nel frattempo, la sua difesa starebbe valutando la richiesta di revisione del processo, mentre sul fronte investigativo si ipotizza un possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, al momento indicato come indagato. Parallelamente, la madre dell'uomo è stata ricoverata in seguito a un grave episodio di crisi e successivamente trasferita in reparto psichiatrico; secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Per quanto riguarda la scomparsa delle due ragazze, di 16 e 12 anni, avvenuta tra la notte del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia "Ofh Hope" di Civitella Alfedena, gli inquirenti della Procura di Sulmona ritengono che non si tratti di un allontanamento volontario.

Negli ultimi giorni, alcuni testimoni hanno riferito agli investigatori di aver notato persone sospette nel paese nei giorni precedenti la scomparsa delle due sorelle. Le segnalazioni sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Nello studio, ad affiancare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, saranno ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.