Quarto Grado stasera su Rete 4: Garlasco e l’intervista ad Alessandro Cozzi

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco con Andrea Sempio e il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Focus su Campobasso e le due donne avvelenate, poi l'intervista ad Alessandro Cozzi nello speciale carceri.

Questa sera su Rete 4 alle 21:30 torna Quarto Grado con una puntata ricca di aggiornamenti su alcuni dei casi di cronaca più discussi. Al centro dell'approfondimento il caso Garlasco, con nuovi elementi investigativi che riportano l'attenzione su Andrea Sempio e sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Spazio anche al misterioso caso delle due donne avvelenate a Campobasso e allo speciale carceri con l'intervista ad Alessandro Cozzi tra testimonianze, ricostruzioni e nuovi dettagli investigativi tutti al vaglio degli esperti.

Garlasco, Campobasso e speciale carceri: i casi della puntata di Quarto Grado

Il focus principale sarà ancora una volta il caso di Garlasco. Al centro dell'approfondimento c'è il nome di Andrea Sempio, tornato sotto la lente degli inquirenti. Tra gli elementi analizzati in trasmissione, il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, che secondo alcune ipotesi investigative potrebbe essere riconducibile alla linea paterna di Sempio. A questo si aggiungono alcune registrazioni e nuovi dettagli che si inseriscono in una vicenda giudiziaria complessa e ancora discussa.

Spazio anche al misterioso caso di Campobasso che riguarda la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute lo scorso dicembre in seguito a un sospetto avvelenamento da ricina. Restano molti interrogativi aperti: dinamica dei fatti, origine del veleno e possibili responsabilità sono ancora oggetto di approfondimento investigativo.La Procura ha chiesto l'intervento straordinario di un team tedesco esperto in bioterrorismo. Gli specialisti passeranno al setaccio tutti gli alimenti sequestrati e i campioni biologici prelevati dalle vittime.

La puntata prosegue con uno Speciale carceri. Francesca Carollo intervista Alessandro Cozzi, ex conduttore televisivo coinvolto in due vicende giudiziarie per omicidio. Nel 2011 viene arrestato per la morte di Ettore Vitiello, avvenuta per un debito economico di 17mila euro: Cozzi confessa, sceglie il rito abbreviato e nel 2012 viene condannato a 14 anni di carcere.

La sua detenzione porta alla riapertura di un altro caso del 1998, quello dell'imprenditore Alfredo Cappelletti, inizialmente archiviato come suicidio. Nel 2011 le indagini vengono riaperte per la terza volta. Cozzi, però, ha sempre negato ogni responsabilità in questo secondo caso.

In studio il consueto parterre di opinionisti e giornalisti del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.