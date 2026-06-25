Quarto Grado stasera in TV: le novità su Garlasco e il caso delle sorelline ritrovate

Stasera, 25 giugno, su Rete 4, Quarto Grado approfondisce il caso Garlasco con nuove letture investigative e torna sul ritrovamento delle sorelline scomparse, tra ricostruzioni, dubbi e aggiornamenti in tempo reale.

Anche questa settimana Quarto Grado raddoppia il suo appuntamento in prima serata. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono pronti a guidare l'attenzione del pubblico nei misteri più fitti del nostro Paese: il primo capitolo andrà in onda questa sera, giovedì 25 giugno, alle 21:30 su Rete 4. Al centro della puntata ci saranno tre casi di grande rilevanza mediatica, tra colpi di scena dell'ultimo minuto, cold case mai dimenticati e storie a lieto fine che lasciano però ancora aperti molti interrogativi. In studio, ricostruzioni, analisi e collegamenti cercheranno di fare luce sugli ultimi sviluppi.

Il ritrovamento delle sorelline Alisya e Sarah: le due sorelline (di 12 e 16 anni) erano misteriosamente scomparse dalla casa-famiglia a cui erano state affidate in Abruzzo, facendo perdere completamente le loro tracce e gettando gli inquirenti in un fitto labirinto di ipotesi e segnalazioni. Dopo ben 15 giorni di angoscia, ricerche a tappeto e appelli disperati, la svolta tanto attesa è finalmente arrivata a Formia, dove le piccole sono state fortunatamente ritrovate nascoste all'interno dell'appartamento di una lontana parente.

Per la vicenda si trovano in carcere con l'accusa di sequestro di persona la madre, il compagno di lei e il nonno materno, mentre l'anziana parente è indagata a piede libero. La trasmissione fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale su questa vicenda a lieto fine, cercando però di fare luce sui lati d'ombra che ancora avvolgono l'allontanamento:

Chi ha aiutato le due sorelline a fuggire e a percorrere chilometri lontano dall'Abruzzo?

Quali erano i reali motivi dietro questo gesto?

La scaletta di Quarto Grado non si ferma qui. Nel corso della puntata l'attenzione si sposterà nuovamente sull'omicidio di Chiara Poggi, uno dei casi di cronaca nera più celebri, discussi e divisivi della storia italiana recente, per analizzare dettagli mai emersi prima o nuove chiavi di lettura sul delitto.

Infine, è previsto un focus imprescindibile sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa brutalmente nel garage del suo condominio a Rimini nell'ottobre 2023. Il caso ha subìto una vera e propria scossa dopo la scarcerazione di Louis Dassilva, l'unico indagato formale per il delitto. La decisione dei giudici del Riesame riapre completamente i giochi: la trasmissione analizzerà le nuove strategie della Procura, i dubbi sulla cinematica del delitto e il clima di profonda tensione che continua a respirarsi nel complesso di via del Ciclamino.

Ad accompagnare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nel commento e nell'analisi dei casi ci sarà il collaudato parterre di esperti, giornalisti e opinionisti del programma: Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Andrea Biavardi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.