Blackout a Ore14 Sera, Infante ironizza: Taccia parla di Sempio e “cade un fulmine”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ore 14 Sera, il rotocalco televisivo di Milo Infante che continua a registrare ottimi ascolti. L'appuntamento del 28 maggio è stato visto da 1.224.000 spettatori, pari al 10,2% di share. L'intervista di ieri è stata caratterizzata da un imprevisto tecnico: mentre l'avvocata Angela Taccia parlava di Andrea Sempio, le luci dello studio si sono improvvisamente spente. A commentare l'episodio, con ironia, è stato il conduttore, che ha trasformato il blackout in un momento diventato rapidamente virale.

Il blackout improvviso durante l'intervista sul caso Garlasco

L'ospitata di Angela Taccia rientrava nell'approfondimento sul caso Garlarsco e all'omicidio di Chiara Poggi, che continua a essere al centro dell'attenzione mediatica per la nuova fase delle indagini. Nel corso del confronto, l'avvocata ha ribadito il principio di difesa del proprio assistito, sottolineando come ogni imputato abbia diritto a essere rappresentato, indipendentemente dalle accuse.

Durante il dialogo, Taccia ha affermato che difenderebbe il proprio assistito anche nell'ipotesi di colpevolezza, pur ribadendo di non credere a tale scenario e di ritenere infondate le accuse: "Io ho già detto pubblicamente che se Sempio fosse stato colpevole io lo avrei difeso ma in una maniera diversa". Proprio in quel momento si è verificato il blackout evento che ha dato il via a un siparietto in studio.

Milo Infante

L'ironia di Milo Infante sul "tempismo del blackout"

Il conduttore Milo Infante ha commentato con ironia l'accaduto, sottolineando il tempismo curioso del guasto tecnico. Subito è nato un simpatico siparietto tra il giornalista e la sua ospite. "Ha detto qualcosa che ha fatto saltare l'impianto luci. Noi siamo felici di averla, ma siamo in onda senza luci", ha detto il giornalista, mentre l'avvocata ha sottolineato che, mentre arrivava in studio, era in corso un violento temporale.

"Un fulmine. Ha detto che crede nell'innocenza di Sempio ed è caduto un fulmine", ha ironizzato Infante. "Preparate il rogo perché secondo me è colpa mia. Guardate il Karma" ha scherzato Angela Tacci, 'addossandosi' la colpa del guasto tecnico. L'intervista è poi ripresa nonostante la mancanza di luci nello studio di Ore 14 sera.