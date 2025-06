Quarto Grado, le anticipazioni e i casi della puntata di stasera venerdì 13 giugno su Retequattro

Chiara Poggi e Liliana Resinovich, due storie diverse ma ugualmente enigmatiche, saranno ancora una volta al centro dell'appuntamento di questa sera, venerdì 13 giugno, con Quarto Grado, in onda alle 21.25 su Retequattro. La trasmissione, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, continua il suo approfondimento settimanale sui casi più controversi che da tempo tengono alta l'attenzione dell'opinione pubblica.

Caso Garlasco: una ricostruzione tecnologica riapre gli interrogativi

Andrea Sempio, caso Garlasco

Il delitto di Chiara Poggi continua a far discutere. Quella tragica mattina del 13 agosto 2007, la giovane venne trovata senza vita nella sua villetta a Garlasco, e da allora il caso ha conosciuto fasi alterne tra indagini, processi e colpi di scena. C'è la condanna definitiva ad Alberto Stasi, ma nelle ultime settimane il caso è tornato sotto i riflettori.

Ora i carabinieri sono tornati sul luogo del crimine con l'ausilio di tecnologie all'avanguardia, nel tentativo di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'omicidio. Le nuove attività investigative rientrano nella fase preliminare dell'incidente probatorio disposto dal gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, che ha previsto la consegna di alcuni reperti a periti e consulenti per ulteriori accertamenti.

Il programma di Rete 4 approfondirà tutte le novità emerse, provando a fare chiarezza su un caso che continua a dividere l'opinione pubblica, come accade ormai da diverse puntate.

Liliana Resinovich: l'hard disk del marito sotto esame

Nella seconda parte della puntata si parlerà della vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste e ritrovata morta il 5 gennaio 2022. Le indagini, dopo mesi di ipotesi contrastanti, stanno ora puntando su un elemento tecnico che potrebbe rivelarsi cruciale: un hard disk appartenuto a Sebastiano Visintin, marito della donna, consegnato a un amico e ora in mano agli inquirenti. Al suo interno potrebbero celarsi informazioni in grado di fornire un nuovo slancio investigativo.

Ospiti, analisi e community: il format consolidato di Quarto Grado

Quarto Grado

Non mancheranno, come sempre, gli interventi degli esperti del programma: da Luciano Garofano a Massimo Picozzi, passando per Carmelo Abbate, Caterina Collovati, Carmen Pugliese e Paolo Colonnello. Figure ormai familiari al pubblico, che arricchiscono il racconto con le loro competenze forensi, criminologiche e giornalistiche.

La community dei "quartograders", inoltre, ormai affezionatissima, è pronta a commentare la puntata in diretta sui social. Misteri irrisolti, dubbi antichi e nuove piste: sarà un'altra serata intensa per chi segue da anni il programma simbolo della cronaca nera italiana.