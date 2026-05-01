Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricina

Quarto Grado torna stasera su Rete 4 alle 21:30: al centro della puntata il delitto di Garlasco e il caso di mamma e figlia avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso

Nuovo appuntamento stasera su Rete 4 con Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico di cronaca nera in onda come da tradizione alle 21:30.

Alla conduzione la coppia formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, protagonisti di una nuova puntata dedicata ai principali casi di cronaca che continuano a far discutere l'opinione pubblica.

Quarto Grado, il caso Garlasco al centro della puntata

Occhi e orecchie puntati ancora una volta sul delitto di Garlasco, uno dei casi più seguiti degli ultimi anni. La trasmissione tornerà infatti sugli sviluppi più recenti legati all'omicidio di Chiara Poggi, alla luce della nuova ricostruzione avanzata dalla Procura di Pavia. Secondo gli inquirenti, il responsabile dell'omicidio sarebbe Andrea Sempio, che avrebbe agito spinto dal rancore dopo un presunto approccio rifiutato.

Nelle scorse ore all'indagato n°1 è stato notificato un invito a comparire per il prossimo 6 maggio. Tramite i suoi legali, Sempio ha fatto sapere che sarà presente.

Intanto cambia anche l'impostazione dell'indagine: l'ipotesi di reato contestata è stata modificata da omicidio in concorso a omicidio volontario. Elementi che riaccendono l'attenzione su un caso che da anni divide investigatori, esperti e opinione pubblica.

Il giallo della ricina in provincia di Campobasso

Spazio poi a un altro fatto di cronaca che ha suscitato forte allarme: la vicenda di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia, avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso. Anche su questo fronte la trasmissione proporrà aggiornamenti, ricostruzioni e analisi investigative per fare chiarezza su una storia ancora ricca di interrogativi.

Come da tradizione, la puntata sarà arricchita dal confronto in studio con ospiti ed esperti. Nel parterre di questa sera figurano Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva.

Tra inchieste, testimonianze e dibattito, Quarto Grado si conferma uno degli appuntamenti di riferimento del venerdì sera televisivo per chi segue i grandi casi di cronaca italiana.