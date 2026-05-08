Quarto Grado sul delitto di Garlasco: lo speciale stasera su Retequattro

Sarà un testa a testa televisivo quello di stasera tra Ore 14 su Rai 2 e Quarto Grado, che, su Retequattro, dedicherà l'intera puntata alle scottanti novità nel giallo di Garlasco

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, in onda stasera su Retequattro dalle 21:30: una puntata completamente dedicata al delitto di Garlasco per via dei nuovi sviluppi investigativi che parrebbero indicare Andrea Sempio come il vero assassino di Chiara Poggi.

Con l'atto di chiusura dell'inchiesta ormai sempre più vicino, la Procura di Pavia starebbe concentrando l'attenzione su diversi elementi ritenuti rilevanti per chiarire definitivamente il quadro della vicenda.

Tra i temi affrontati nel corso della serata ci sarà l'intercettazione in cui Andrea Sempio parla da solo mentre si trova in auto, elemento che negli ultimi tempi ha alimentato interrogativi e interpretazioni sul fronte investigativo. La trasmissione analizzerà inoltre i possibili risvolti delle testimonianze di Marco Poggi e delle gemelle Cappa, considerate dagli inquirenti particolarmente importanti per l'attuale fase dell'indagine e per la ricostruzione complessiva del delitto.

Ad affiancare i conduttori ci sarà un ampio parterre di ospiti ed esperti composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva. Professionisti provenienti da ambiti differenti che contribuiranno ad approfondire i vari aspetti della vicenda, dalle dinamiche investigative agli elementi psicologici e processuali.

Lo scontro televisivo di Gianluigi Nuzzi e Milo Infante su Garlasco

La puntata di questa sera si preannuncia dunque particolarmente intensa, con il caso Garlasco nuovamente al centro dell'attenzione in una fase che potrebbe rivelarsi decisiva. Un appuntamento per chi segue da vicino uno dei misteri giudiziari più dibattuti in Italia.

Puntata che si scontrerà inevitabilmente con l'altro speciale televisivo dedicato al delitto di Chiara Poggi: quello di Ore 14 sera, in onda eccezionalmente stasera su Rai 2 in considerazione della possibile svolta in un caso che è tragicamente cominciato nell'ormai lontano 13 agosto 2007.