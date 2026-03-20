Quarto Grado, anticipazioni e casi del 20 marzo: Garlasco, Resinovich e il giallo di Patrizia Nettis

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, in onda stasera su Retequattro in prima serata. Alla conduzione, come di consueto, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, pronti ad approfondire alcuni dei casi di cronaca più discussi del momento.
Al centro della puntata torna il delitto di Chiara Poggi, uno dei casi più complessi e dibattuti degli ultimi anni. Il giallo di Garlasco continua infatti a far discutere: le indagini e le analisi difensive si concentrano in particolare sui dispositivi informatici della vittima. Il computer di Chiara potrebbe contenere elementi utili a chiarire il movente, mentre prosegue lo scontro tra consulenti a colpi di perizie tecniche.
Spazio anche alle nuove indiscrezioni sugli audio consegnati alla Procura di Milano, materiali che sarebbero stati ricevuti dalla criminologa Roberta Bruzzone e che potrebbero aggiungere nuovi tasselli al quadro investigativo.
Ampio focus anche sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. Ospite in studio il marito Sebastiano Visintin, attualmente unico indagato per l'omicidio. Il programma cercherà di fare luce sulle sue dichiarazioni e sulle presunte contraddizioni emerse nel corso delle indagini, tra confusione e possibili elementi ancora non chiariti.
Nel corso della serata si parlerà anche del Referendum del 22 e 23 marzo, con aggiornamenti e analisi sul contesto politico e sulle implicazioni del voto.
Infine, attenzione al caso di Patrizia Nettis, la giornalista trovata morta a Fasano nel 2023. La trasmissione darà voce alla madre della vittima, impegnata in una battaglia per ottenere verità e giustizia, mentre continuano gli approfondimenti su una vicenda che presenta ancora diversi punti oscuri.
Ad arricchire il dibattito in studio, il consueto parterre di esperti e opinionisti, tra cui Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale e Marco Oliva. Una puntata che si preannuncia particolarmente densa, tra nuovi sviluppi investigativi, testimonianze e analisi in studio.