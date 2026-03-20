Quarto Grado, anticipazioni e casi del 20 marzo: Garlasco, Resinovich e il giallo di Patrizia Nettis

Dal giallo di Garlasco al caso Resinovich, senza dimenticare il Referendum: tutti i temi e gli ospiti della puntata odierna di Quarto Grado su Retequattro

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, in onda stasera su Retequattro in prima serata. Alla conduzione, come di consueto, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, pronti ad approfondire alcuni dei casi di cronaca più discussi del momento.

Chiara Poggi

Al centro della puntata torna il delitto di Chiara Poggi, uno dei casi più complessi e dibattuti degli ultimi anni. Il giallo di Garlasco continua infatti a far discutere: le indagini e le analisi difensive si concentrano in particolare sui dispositivi informatici della vittima. Il computer di Chiara potrebbe contenere elementi utili a chiarire il movente, mentre prosegue lo scontro tra consulenti a colpi di perizie tecniche.

Spazio anche alle nuove indiscrezioni sugli audio consegnati alla Procura di Milano, materiali che sarebbero stati ricevuti dalla criminologa Roberta Bruzzone e che potrebbero aggiungere nuovi tasselli al quadro investigativo.

Ampio focus anche sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. Ospite in studio il marito Sebastiano Visintin, attualmente unico indagato per l'omicidio. Il programma cercherà di fare luce sulle sue dichiarazioni e sulle presunte contraddizioni emerse nel corso delle indagini, tra confusione e possibili elementi ancora non chiariti.

Nel corso della serata si parlerà anche del Referendum del 22 e 23 marzo, con aggiornamenti e analisi sul contesto politico e sulle implicazioni del voto.

Infine, attenzione al caso di Patrizia Nettis, la giornalista trovata morta a Fasano nel 2023. La trasmissione darà voce alla madre della vittima, impegnata in una battaglia per ottenere verità e giustizia, mentre continuano gli approfondimenti su una vicenda che presenta ancora diversi punti oscuri.

Ad arricchire il dibattito in studio, il consueto parterre di esperti e opinionisti, tra cui Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale e Marco Oliva. Una puntata che si preannuncia particolarmente densa, tra nuovi sviluppi investigativi, testimonianze e analisi in studio.