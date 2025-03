Quarto Grado, anticipazioni e casi del 21 marzo: stasera su Retequattro anche il giallo di Garlasco

Stasera su Retequattro torna la cronaca nera di Quarto Grado. L'appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è alle 21.25, per trattare i principali casi di cronaca del Paese.

Vediamo dunque di cosa si occuperà nella puntata di stasera, venerdì 21 marzo, la trasmissione.

Il delitto di Garlasco e l'omicidio di Pierina Paganelli

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco

Dopo la svolta sul caso Garlasco con la riapertura delle indagini, si parlerà dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007.Per la sua morte, è stato condannato a 16 anni in via definitiva l'ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi.

A 18 anni dal terribile delitto, il caso è tornato al centro delle cronache perché è stato di nuovo iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio. Si tratta di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

Già nel 2007 il ragazzo venne indagato anche nel 2007, per poi essere scagionato.

Oggi, in attesa dell'esito del test del DNA, Sempio sostiene di essere estraneo ai fatti e di non aver mai toccato Chiara.

Nel corso della puntata poi, si tornerà anche sulla vicenda di Pierina Paganelli. La nuora della donna infatti, Manuela Bianchi, sostiene che Louis Dassilva sia collegato alle scena del crimine, ma lui smentisce dichiarando che sono tutte bugie.

Il corpo della Paganelli venne trovato il 3 ottobre 2023 nel sottoscala del condominio in cui viveva a Rimini. La donna, 78 anni, è stata uccisa con 29 coltellate.

Gli ospiti

Questi invece gli ospiti e gli esperti che interverranno in studio, analizzando le vicende: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Quarto Grado è un programma di Silvia Magri prodotto da Videonews.