Quarto Grado, anticipazioni 3 ottobre: nuovi sviluppi sui casi Garlasco e Paganelli

Venerdì 3 ottobre, alle 21:30 su Retequattro, va in onda un nuovo episodio di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma, a cura di Siria Magri, approfondisce due casi che restano al centro dell'attenzione pubblica.
Caso Chiara Poggi, il rebus continua
Si torna a parlare della vicenda di Garlasco (13 agosto 2007), con nuove indagini su Andrea Sempio, fino a poco tempo fa amico del fratello della vittima. Tra i temi trattati: transazioni sospette, bigliettini manoscritti inviati dai genitori di Sempio, e presunte irregolarità nella gestione delle archiviazioni richieste dall'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, che in passato ha ottenuto due volte l'archiviazione per Sempio.
Caso Pierina Paganelli, un giallo irrisolto
Al centro della serata anche il delitto di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. I figli della vittima reagiscono alle dichiarazioni di Valeria Bartolucci - vicina di casa e moglie dell'unico indagato, Louis Dassilva - il quale difende la propria innocenza. Rimane ancora avvolto nel mistero il movente dell'omicidio.
Il dibattito sarà arricchito da ospiti quali Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.
Infine, Quarto Grado conferma il suo legame con il pubblico e la sua community: ogni venerdì, i "quartograders" partecipano in diretta via social al programma.