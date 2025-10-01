La7 Cinema si accende oggi: il palinsesto del primo giorno

Addio a La7d, al suo posto dal 1 ottobre arriva La7 Cinema, il nuovo canale free tutto dedicato al cinema: film ogni giorno, cult da non perdere e serie da scoprire. Ecco quale sarà la programmazione del primo periodo.

Il Sorpasso
NOTIZIA di 01/10/2025

Arriva La7 Cinema: dal 1° ottobre il canale gratuito dedicato ai film prenderà il posto di La7d sul tasto 29 del telecomando e su tutti i dispositivi connessi. L'obiettivo è chiaro: presidiare l'offerta free con un flusso quotidiano di titoli (almeno otto al giorno, circa 60 a settimana) che mescola classici, commedie, action e omaggi d'autore, intervallati da finestre informative targate TG La7 e dalla serie Joséphine, Ange Gardien.

La7 Cinema: il debutto del 1° ottobre

Caccia Al Ladro
Una scena di Caccia al ladro

Un canale tematico in chiaro significa accesso immediato a una cineteca riconoscibile, senza paywall e con appuntamenti ricorrenti. Per La7 è anche un riposizionamento editoriale: la sostituzione di La7d con La7 Cinema punta su un'identità forte e trasversale, capace di parlare alla nostalgia (i classici d'autore), ma anche al pubblico generalista in cerca di comfort movie serali.

La partenza a mezzanotte con Quiz Show è una scelta di campo: un tributo a Robert Redford che introduce una giornata dal respiro dal sapore cinefilo.

Tra i titoli del primo giorno compaiono la coppia Lemmon‑Matthau in La strana coppia, il road‑movie all'italiana Il sorpasso, il glamour hitchcockiano di Caccia al ladro, il thriller contemporaneo L'amore bugiardo - Gone Girl e, in notturna, l'esperimento digitale S1mOne. Non un semplice elenco, ma una curva di generi che alterna comfort e adrenalina.

La7 lancia il nuovo canale in chiaro dedicato al cinema, ma per farlo dice addio a La7d La7 lancia il nuovo canale in chiaro dedicato al cinema, ma per farlo dice addio a La7d

Le prime novità del weekend su La7 Cinema

Mio cugino Vincenzo, una scena del film
Mio cugino Vincenzo, una scena del film

Nelle giornate successive si punta tutto su cinema per famiglie e le rom‑com cult (da Tre scapoli e un bebè a Book Club - Tutto può succedere), comedy di culto (Mio cugino Vincenzo, Getta la mamma dal treno), il war‑drama d'autore War Horse, il tono indie di Alta Fedeltà e una spruzzata di 007 con Licenza di uccidere, fino allo sport‑drama Ogni maledetta domenica.

Il mix punta a fidelizzare con volti iconici (Tom Hanks, Sean Connery, Al Pacino) e saghe riconoscibili. Con La7 Cinema il panorama free‑to‑air guadagna un presidio a misura di divano: palinsesto fitto, marchio editoriale chiaro e una promessa semplice - film noti, facilmente accessibili, ogni giorno. La sfida? Dare continuità al respiro da lancio con rassegne tematiche e cicli d'autore.