La7 Cinema si accende oggi: il palinsesto del primo giorno

Addio a La7d, al suo posto dal 1 ottobre arriva La7 Cinema, il nuovo canale free tutto dedicato al cinema: film ogni giorno, cult da non perdere e serie da scoprire. Ecco quale sarà la programmazione del primo periodo.

Arriva La7 Cinema: dal 1° ottobre il canale gratuito dedicato ai film prenderà il posto di La7d sul tasto 29 del telecomando e su tutti i dispositivi connessi. L'obiettivo è chiaro: presidiare l'offerta free con un flusso quotidiano di titoli (almeno otto al giorno, circa 60 a settimana) che mescola classici, commedie, action e omaggi d'autore, intervallati da finestre informative targate TG La7 e dalla serie Joséphine, Ange Gardien.

La7 Cinema: il debutto del 1° ottobre

Una scena di Caccia al ladro

Un canale tematico in chiaro significa accesso immediato a una cineteca riconoscibile, senza paywall e con appuntamenti ricorrenti. Per La7 è anche un riposizionamento editoriale: la sostituzione di La7d con La7 Cinema punta su un'identità forte e trasversale, capace di parlare alla nostalgia (i classici d'autore), ma anche al pubblico generalista in cerca di comfort movie serali.

La partenza a mezzanotte con Quiz Show è una scelta di campo: un tributo a Robert Redford che introduce una giornata dal respiro dal sapore cinefilo.

Tra i titoli del primo giorno compaiono la coppia Lemmon‑Matthau in La strana coppia, il road‑movie all'italiana Il sorpasso, il glamour hitchcockiano di Caccia al ladro, il thriller contemporaneo L'amore bugiardo - Gone Girl e, in notturna, l'esperimento digitale S1mOne. Non un semplice elenco, ma una curva di generi che alterna comfort e adrenalina.

Le prime novità del weekend su La7 Cinema

Mio cugino Vincenzo, una scena del film

Nelle giornate successive si punta tutto su cinema per famiglie e le rom‑com cult (da Tre scapoli e un bebè a Book Club - Tutto può succedere), comedy di culto (Mio cugino Vincenzo, Getta la mamma dal treno), il war‑drama d'autore War Horse, il tono indie di Alta Fedeltà e una spruzzata di 007 con Licenza di uccidere, fino allo sport‑drama Ogni maledetta domenica.

Il mix punta a fidelizzare con volti iconici (Tom Hanks, Sean Connery, Al Pacino) e saghe riconoscibili. Con La7 Cinema il panorama free‑to‑air guadagna un presidio a misura di divano: palinsesto fitto, marchio editoriale chiaro e una promessa semplice - film noti, facilmente accessibili, ogni giorno. La sfida? Dare continuità al respiro da lancio con rassegne tematiche e cicli d'autore.